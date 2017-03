0 CONDIVISI Condividi Tweet

Robert Downey Jr. sarà il dottor Dolittle nel reboot della commedia animalista firmata Universal Pictures. L’attore sarà il nuovo volto del celebre chirurgo che scopre di poter comunicare con gli animali come se si trattasse di esseri umani. Un personaggio creato dallo scrittore inglese Hugh Lofting e già interpretato da Rex Harrison nel musical targato Disney del 1967 e da Eddie Murphy nel remake che si rivelò un successo clamoroso al botteghino nel 1998.

Per il Dolittle del 2017, intitolato The Voyage of Doctor Dolittle, la regia sarà affidata a Stephen Gaghan (Premio Oscar per lo script di Traffic, reduce dal flop di Gold con Matthew McConaughey), che dirigerà una sceneggiatura a cui ha rimesso mano dopo la prima bozza di Tom Shepherd. I produttori saranno Joe Roth (Maleficent, Il grande e potente Oz, Biancaneve e il cacciatore) e Jeff Kirschenbaum (xXx – Il ritorno di Xander Cage).

Alla produzione del film parteciperà anche Susan Downey, moglie e manager di Robert. L’attore, reduce dai faticosi franchise di Iron Man, The Avengers e Sherlock Holmes, sarà dal 6 luglio al cinema nel cast di Spider-Man: Homecoming, reboot della saga Marvel con Tom Holland nei panni dell’Uomo Ragno. Da Tony Stark alla commedia per famiglie, il passo ormai è breve.