Robin Hood è un racconto ironico, crudo e realistico delle gesta del principe dei ladri. Questo film potrebbe essere considerato a tutti gli effetti un “prequel” che anticipa le note gesta del leggendario arciere di re Riccardo I Cuor di Leone. Il regista Otto Bathurst (Peaky Blinders) e gli sceneggiatori Ben Chandler e David James Kelly hanno creato una vera e propria origin story. Una sorta di Robin Hood Begins, citando quanto fatto con Batman da Christopher Nolan.

Robin Hood film 2018, ecco la origin story

Come suggerito dal trailer ufficiale, Robin Hood punta a far meglio di King Arthur: Il potere della spada di Guy Ritchie, pur condividendone la stessa strategia. La voglia è quella di rileggere e reinventare il mito con azione forsennata ed esplosioni, estetica del genere, massicce dosi di humour e l’arroganza guascona del suo protagonista. Robin di Loxley è interpretato da Taron Egerton, il giovane attore britannico (classe 1989) lanciato da Kingsman: Secret Service e prossimo Elton John in Rocketman.

Dopo aver combattuto le Crociate, questo Robin coraggioso e sfacciato torna a casa e scopre che nella foresta di Sherwood dominano la corruzione e il male. Colpa soprattutto dello spietato Sceriffo di Nottingham. Lo interpreta Ben Mendelsohn, che con il suo outfit pare uscito più dalla saga di Divergent che da Robin Hood – Principe dei ladri.

Taron Egerton Robin Hood e il resto del cast

Robin forma una banda di fuorilegge e prende in mano la situazione per riportare sulla giusta strada la corrotta Corona d’Inghilterra. Al suo fianco, troveremo il comandante moresco Little John (black lives matter e allora Jamie Foxx diventa uno scozzese del XV secolo) e il fricchettone Fra Tuck (il comico australiano Tim Minchin). Alle origini del mito c’è anche come, e quando, Robin incontrò Lady Marian (Eve Hewson), futuro amore della sua vita ma a quei tempi sposata con l’amico Merry Man Will Scarlet (Jamie Dornan).

Robin Hood film 2018 al cinema dal 22 novembre

Prodotto dalla Appian Way di Leonardo DiCaprio e Jennifer Davisson, Robin Hood è in cantiere a Hollywood dal 2015. Più volte annunciato e rimandato, è stato sbloccato da Summit Entertainment quando Taron Egerton ha sbaragliato la concorrenza di Jack Huston, Jack Reynor e Dylan O’Brien e ne è diventato il protagonista. Tra epica e goliardia, battaglie sfrenate e poderosi effetti speciali, il film arriva finalmente al cinema il 22 novembre, distribuito da 01 Distribution.