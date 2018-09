1 CONDIVISI Condividi Tweet

Il 2 novembre vedremo finalmente la sesta ed ultima stagione di House of Cards: in occasione delle prime interviste promozionali, la co-star Robin Wright difende Kevin Spacey, allontanato dalla produzione dopo l’ondata di accuse di molestie.

Robin Wright difende Kevin Spacey dopo lo scandalo

Molti i fan delusi dopo la decisione di eliminare il personaggio di Frank Underwood, protagonista indiscusso e leading role della celebre serie TV. In seguito all’uscita dell’attore dal cast, è proprio ‘Claire’ a raccogliere il testimone e a rappresentare il centro nevralgico dello show. Una bella responsabilità per l’attrice, che in seguito agli scandali che hanno investito il collega di set ha rischiato di veder cancellata l’intera stagione.

La confessione è avvenuta ai microfoni di Net-a-porter: “Il nostro show non è corrotto, ho pensato che dovevamo finirlo e onorare il nostro lavoro -ha raccontato infatti l’attrice – Perché quindi andarmene? Hanno scritto che c’erano solo 600 persone al lavoro, ma se includi la sicurezza, la polizia e le comparse, si arriva a 2,500. Tutti loro rischiavano di perdere il lavoro. E non è giusto“:

“Merita una seconda possibilità, solo così si cresce”

Ed ecco la dichiarazione in cui viene fuori a chiare lettere che Robin Wright difende Kevin Spacey e quello che a tutti gli effetti sembra un collasso della sua carriera cinematografica: “Mi spiace per chiunque abbia la sua vita nell’arena pubblica. È un incubo. Facciamo un lavoro e lo condividiamo con gli spettatori. Perché le nostre vite private devono essere pubbliche? Credo che la vita personale di ognuno debba restare tale, positiva, negativa o neutrale che sia. Non deve essere affare di nessuno“.

Secondo lei, al netto di quello che stabilirà la giustizia, l’attore merita un’altra possibilità: “Credo che ogni essere umano abbia la capacità di rimettersi sulla retta via. In quel caso, le chiamo seconde occasione. Si chiama crescita“.