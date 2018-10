2 CONDIVISI Condividi Tweet

Rocketman è il film che i fan di Elton John aspettano da anni. Arriverà al cinema nel 2019 ma è annunciato a Hollywood dal 2011. Racconterà la vita, le canzoni e il successo del baronetto del pop, 70 anni compiuti nel 2017 e quasi 60 di carriera alle spalle. La particolarità di questo biopic sarà l’inserimento di elementi fantastici (ispirati ai suoi brani) nel percorso biografico. Una modalità di racconto che va molto di moda negli ultimi anni, basti pensare alle sei incarnazioni di Bob Dylan in Io non sono qui di Todd Haynes.

Rocketman film Elton John arriva al cinema

Elton John è interpretato da Taron Egerton, il giovane attore britannico (classe 1989) lanciato da Kingsman: Secret Service. Una scelta cambiata in corso d’opera dalla produzione: i primi attori coinvolti nel progetto erano stati Justin Timberlake e Tom Hardy. David Furnish, produttore del film e marito di John, ha dichiarato che Elton è rimasto “impressionato” dalla performance di Egerton, che ha inciso i classici del musicista agli Abbey Road Studios.

Con il passaggio dei diritti da Focus Features a Paramount Pictures, è passata di mano anche la regia. Michael Gracey (The Greatest Showman) è stato sostituito da Dexter Fletcher. Il regista inglese, un passato da attore dell’entourage di Guy Ritchie e Matthew Vaughn, ha già diretto Egerton in un altro biopic, lo sportivo Eddie the Eagle – Il coraggio della follia.

Rocketman film dal ricco cast

Come suggerito dal teaser trailer, il cast messo in piedi per questo fantasy-musical è dei più ricchi. Jamie Bell è Bernie Taupin, storico paroliere di Elton John (su 30 album pubblicati dal Rocket Man, i testi di 28 sono suoi). John Reid, leggendario manager (e compagno del musicista) dal 1970 al 1998, è interpretato da Richard Madden. Bryce Dallas Howard veste invece i panni della madre Sheila Eileen Dwight, scomparsa nel 2017 e con la quale il cantautore ha avuto un rapporto difficile.

Rocketman Elton John si racconta in un film

Rocketman è stato scritto da Lee Hall, lo sceneggiatore al quale si devono Vittoria e Abdul, War Horse e Billy Elliot. La data d’uscita del film non è ancora stata diffusa da 20th Century Fox Italia. Il biopic arriverà negli Stati Uniti il 17 maggio 2019 e nel Regno Unito il 31 maggio. Tutto fa quindi supporre che il film potrebbe passare per il Festival di Cannes e poi arrivare anche nelle sale italiane.