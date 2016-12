Rogue One arriva a 420 milioni di dollari al box office internazionale. Un Natale da record per lo spinoff della saga di Star Wars, almeno fino alla giornata di giovedì. Il film diretto da Gareth Edwards ha incassato 16.7 milioni negli Stati Uniti dopo i 221.9 della prima settimana di programmazione. Da venerdì, con il sorpasso a Doctor Strange (fermo a quota 227), potrebbe diventare il 9° maggior incasso del 2016.

A queste quote, bisogna sommare il resto dei mercati. Rogue One ha aggiunto 15 milioni di dollari ai 197.9 già ottenuti nella prima settimana. Merito soprattutto della release inglese (35.1 milioni), seguita a ruota dai ricchi risultati al botteghino in Germania (18.1), Francia (16.5), Australia (16.1) e Giappone (11.6). In Italia è attualmente il film più visto con un incasso nella giornata di giovedì 22 di 270 mila euro che lo hanno portato a un totale di 4.3 milioni.

Rogue One arriva a 420 milioni di dollari d’incasso

Con questi numeri non è difficile pensare che il film supererà facilmente il traguardo del mezzo miliardo di dollari d’incasso globale nei prossimi giorni, soprattutto considerando il weekend natalizio alle porte e i nuovi titoli in sala (negli Usa le uniche insidie sono Assassin’s Creed e Passengers, mentre Sing non è partito col piede giusto). Inoltre mancano ancora all’appello le uscite in Corea del Sud (28 dicembre) e Cina (6 gennaio).