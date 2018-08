0 CONDIVISI Condividi Tweet

Romy Schneider ha confessato che sua madre avrebbe avuto una relazione con Adolf Hitler. Il retroscena è stato riportato dal quotidiano tedesco Bild, che ha trovato una registrazione risalente al 1976 nella quale l’attrice rivela il rapporto tra la mamma Madga e il Fuhrer. Romy aveva un rapporto difficile con Magda Schneider, anche lei attrice (recitò nella trilogia di Sissi nel ruolo proprio di sua madre, la duchessa Ludovica di Baviera): la donna era vicina al regime nazista e non faceva nulla per nasconderlo.

Romy Schneider: “Mia madre a letto con Hitler”

Nell’intervista concessa alla giornalista Alice Schwarzer per il magazine Emma e registrata il 12 dicembre 1976, Schneider non usa mezzi termini per descrivere i legami tra Magda e il Terzo Reich. La madre, scrive la Bild, era anche stata nella residenza estiva di Hitler a Berchtesgaden, il Nido dell’Aquila sulla montagna Obersalzberg. Da qui, la convinzione dell’attrice che la donna avesse avuto “una relazione con Hitler” e che fosse andata a letto con lui. La circostanza, secondo la Schwarzer, era improbabile ma Romy ne era profondamente certa.

Romy Schneider, morte figlio inizio della depressione

La decisione della Schwarzer di rendere pubblica l’intervista, dopo oltre quarant’anni, è stata spiegata dalla giornalista con la volontà di far “capire la sua disperazione, la sua vulnerabilità, la sua ipersensibilità”. “Non ho mai parlato con nessuno di questo, perché ho rispettato la sua volontà”, afferma la cronista. La giornalista ha dedicato all’attrice il documentario Una serata con Romy, che andrà in onda su Arte il 16 settembre.

Diventata celebre ancora adolescente grazie al personaggio della principessa Sissi interpretato in tre film ispirati alla giovane imperatrice, Romy Schneider ha avuto una vita caratterizzata da successi, tormenti e tragedie. Finita sulle pagine dei rotocalchi per la love story con Alain Delon, visse la depressione e la dipendenza da droghe e alcol in seguito alla morte del suo amato figlio 14enne David per un tragico incidente.