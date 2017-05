183 CONDIVISI Condividi Tweet

Un autentico sfregio alla memoria di una delle attrici più sensibili e raffinate della storia del cinema: degli ignoti hanno profanato la tomba di Romy Schneider nel cimitero di Boissy-sans-Avoir, nel dipartimento degli Yvelines. L’atto vandalico è avvenuto nel corso del fine settimana tra il 30 aprile e il 1° maggio. “Uno o più individui hanno rimosso e spostato la lapide, provocando l’apertura della tomba”, hanno confermato le autorità di zona.

Dopo la denuncia alle forza dell’ordine, è stata aperta ufficialmente un’inchiesta sull’accaduto. Non si conoscono le ragioni di un gesto del genere. Diventata celebre ancora adolescente nel personaggio della principessa Sissi interpretato in tre film ispirati alla giovane imperatrice, la Schneider ha avuto una vita caratterizzata da successi, tormenti e tragedie. Finita sulle pagine dei rotocalchi per la love story con Alain Delon, la Schneider era un talento puro e lo dimostrò lavorando con registi del calibro di Luchino Visconti (Boccaccio ’70, 1962), Orson Welles (Il processo, 1962), Jacques Deray (La piscina, 1969) e Joseph Losey (L’assassinio di Trotsky, 1972). Ma la fine della relazione con Delon fu l’inizio di una crisi profonda.

Romy Schneider, lo sfregio dopo una vita difficile

Nel 1966 sposò l’attore tedesco Harry Mayen, successivamente si legò al suo agente Daniel Biasini: dai due matrimoni ebbe due figli, eppure il ricordo della relazione con Delon e l’insoddisfazione per i fallimenti personali la portano verso la depressione, in un abisso di droghe e alcol. Nonostante i César vinti nel 1976 per L’importante è amare di Andrzej Zulawski e nel 1979 per Una donna semplice di Claude Sautet, la morte del suo amato figlio 14enne David per un tragico incidente fu il colpo conclusivo. Il 29 maggio del 1982, Romy morì per un attacco di cuore, ma alcune fonti ritengono si sia trattato di suicidio.