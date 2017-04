602 CONDIVISI Condividi Tweet

Non si placano i rumors sulla morte di Erin Moran. L’attrice, scomparsa sabato 22 aprile a 56 anni, è stata trovata priva di vita dagli assistenti sociali di Harrison County. Sui tabloid americani si rincorrono domande e speculazioni: trasferitasi nel 2011 nel sud dell’Indiana con il secondo marito Steve Fleischmann, la Joanie “Sottiletta” Cunningham di Happy Days viveva nella roulotte della suocera dentro un camping di New Salisbury.

Eppure la coppia, sposata dal 1993, possedeva diverse proprietà in California. Il declino era cominciato nel 2010, quando in seguito ad un pignoramento i due avevano perso tutto. Arrivati ufficialmente nel camping per assistere la madre di Fleischmann, malata da tempo, Moran e il marito furono ben presto sfrattati, a causa della loro vita dissoluta fatta di festini a base di droga, alcol e gioco d’azzardo.

La morte di Erin Moran avvolta nel mistero

Secondo il Mirror, la causa del decesso sarebbe proprio un’overdose di eroina. Un’ipotesi che la polizia e i paramedici di Harrison County non hanno confermato né smentito, in attesa dell’autopsia. “Ero bella, ricca e famosa e adesso non mi è rimasto nulla, nemmeno una casa. Non ho più un dollaro e sono obbligata a vivere come una randagia”, aveva raccontato Erin diverso tempo fa.

Quando Happy Days finì, l’attrice aveva appena 24 anni. Fu proprio il legame così stretto con il personaggio di “Sottiletta” a sancire la sua fine. Il telefono non squillava, nessuna offerta di lavoro all’orizzonte, “così è iniziata la mia depressione”, aveva confessato. Negli ultimi tempi l’attrice si era ridotta a vivere spostandosi da un motel all’altro: l’ultimo nel quale era stata avvistata era proprio l’Holiday Inn Express di Corydon, 130 miglia a sud di Indianapolis.

La scomparsa di “Sottiletta” di Happy Days

Anche i 65 mila dollari strappati nel 2012 alla CBS, il network di Happy Days cui aveva fatto causa (per 1 milione di dollari) per il riconoscimento dei diritti di merchandising, se ne andarono presto in fumo. Secondo i report online dello stato dell’Indiana, l’ultima residenza di Fleischmann risulta a New Salisbury, poco vicino Corydon, proprio lì dove è stato trovato il suo corpo.