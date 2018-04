1 CONDIVISI Condividi Tweet

Al suo arrivo è stato accolto al grido di ‘Dylan, Dylan”, segno che per il nostro paese rimarrà sempre il giovane tenebroso a cui Tiziano Sclavi si è ispirato per il suo mitico investigatore dell’incubo Dylan Dog: in realtà il motivo di Rupert Everett a Sorrento è più anglosassone che mai. Sapete, infatti, che interpreterà il grande Oscar Wilde nel film di prossima uscita ‘The Happy Prince’?

Si tratta di uno spaccato sugli ultimi anni dello scrittore inglese di cui l’attore ha voluto parlare in prima persona nella bellissima cornice del Chiostro di San Francesco della cittadina costiera campana, che quest’anno ha festeggiato i 40 anni di “Incontri Internazionali del Cinema”.

Una piccola chicca: nella pellicola – già nelle sale – c’è una bellissima sequenza girata a Napoli!

The Happy Prince – Rupert Everett a Sorrento parla dell’ultimo ritratto di Oscar Wilde

Nella storia del dandy irlandese non sono mai mancati colpi di scena, estrosità e imprevisti: uno degli aspetti più controversi della sua vita, tuttavia, rimane il processo per ‘s0domia’ subito a causa delle accuse del padre del suo storico amante Bosy (Alfred Douglas). Un evento che turbò profondamente l’artista, costretto – in seguito alla condanna – a due anni di lavori forzati.

La pellicola – diretta e interpretata dal mitico attore de L’Importanza di Chiamarsi Ernesto (sempre tratto da Wilde) e Il Marito Ideale – muove proprio dalla crisi esistenziale che ha attanagliato uno dei più famosi personaggi dell’epoca. Un film che parla di amori ‘tossici’, di rimpianti, di amicizie leali e di sentimenti che superano le avversità. Della vita, del sapersi rialzare, del senso profondo di solitudine e di destino.

Un’opera molto ambiziosa che affronta innanzitutto il tema dell’omofobia, gettando un ponte da quel lontano ed ingiusto processo del 1865 ad oggi. Rupert Everett a Sorrento ha così commentato l’attualità di questa tematica: “Quando ho fatto io outing, negli anni ’80, non sono stato poi così coraggioso. Posso dire quasi che è stato facile. Adesso, specialmente in Italia, c’è molta più chiusura mentale, è molto più difficile. Basta pensare alla Lega…“

Una frecciatina delicata ma ben assestata all’atmosfera del nostro paese, che l’attore conosce bene in quanto visitatore frequente: “Alcuni tra i miei migliori amici vivono qui, vengo almeno 3-4 volte all’anno e mi piace seguirne le vicende“.

E tra le sue conoscenze più strette, come molti sanno, c’è anche Colin Firth (che di recente ha ottenuto la cittadinanza italiana) suo co-protagonista del film e grande star che ha reso facile la produzione e distribuzione di The Happy Prince.

Il commento che liquida la questione dell’outing:

Incalzato dall’intervistatrice, l’attore si trova davanti alla scomoda domanda: “Credi che aver fatto coming out abbia influenzato negativamente la tua carriera? – alla quale preferisce replicare così: “Non voglio rispondere, è noioso, davvero“. In fondo, l’affascinante 58enne è al suo esordio dietro la macchina da presa, intento ad omaggiare una delle figure più di ispirazione della sua vita e più care al patrimonio artistico internazionale.

Tutto quello che gli interessa è sapere se il suo ‘happy prince’ riuscirà ad arrivare dritto al cuore e ai sensi degli spettatori: aspettiamo le vostre recensioni!