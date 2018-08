0 CONDIVISI Condividi Tweet

A Venezia 75 è arrivato anche il momento di parlare del nuovo film di Damien Chazelle, il più giovane regista ad aver mai vinto un Oscar nella sua categoria: dalle dichiarazioni di Ryan Gosling su First Man, ma anche dal bel trailer in uscita e dai due piccoli capolavori che ci ha regalato Chazelle, non possiamo che ben sperare.

Aspettando il nuovo film di Damien Chazelle: le dichiarazioni di Ryan Gosling su First Man e su com’è stato interpretare Neil Armstrong

Un sodalizio che si ripete per la seconda volta quello tra l’attore di La La Land (2016)e il regista: «Il fatto che Damien sia per metà canadese, per me che lo sono interamente, aiuta!», ha dichiarato Gosling in occasione dell’incontro stampa dopo la proiezione del film.

First Man parla della storia di Neil Armstrong e del celebre sbarco sulla luna del 20 Luglio 1969. Un’eredità non da poco quella che ha dovuto scomodare. Come si sarà calato nella parte il volto hollywoodiano, apprezzato dalla critica per le sue poche ed essenziali espressioni alla Gary Cooper? «Per questo ruolo ho avuto tanti aiuti – queste le dichiarazioni di Ryan Gosling su First Man che ha raccolto Best Movie – Ho conosciuto l’ex moglie di Neil, i suoi figli, le persone che l’hanno conosciuto durante l’infanzia, alla Nasa, il museo a lui dedicato e l’autobiografia lunghissima che gli è stata dedicata.

Neil Armstrong è un eroe? La risposta di Ryan Gosling

La scelta stilistica riguardo la sua interpretazione è frutto quindi di un lungo studio ma anche di un lavoro di squadra: “Volevamo rispettare la parte dura e silenziosa del carattere di Neil, ma far sentire anche quelle che erano le sue emozioni e donarle allo spettatore. Damien ha un grande fiuto per quello che le persone vogliono vedere, ma sa anche seguire il suo istinto trasferendo il suo amore al pubblico. Si tratta di una qualità molto speciale e lui la mette in tutto il suo lavoro di regista.”

La vicenda di cui narra First Man non è solo storia, è una sorta di miracolo, di rottura, di estetica del progresso. Un evento che ha unito tutto il mondo: «Siamo cresciuti in un mondo in cui lo spazio era qualcosa di già successo e sorpassato, ma più imparavo dello spazio più mi affascinava e ho deciso di entrare piano piano nella storia. Ho cercato di capire ed è così che ho fatto per raccontare questa storia – ha spiegato infine il regista Damien Chazelle – La prima volta che ho visto una navicella spaziale mi sono reso conto di quanto fossero piccole e strette. Informandomi sul viaggio nello spazio ho cercato di rendere fruibile la sensazione di stare dentro una lattina volante, che per me è terrificante.»

Niente miti o eroi patriottici, insomma. Gosling su questo esprime un’opinione ben chiara: “Non credo, avendolo studiato, che Neil si vedesse come un eroe americano. Altri lo avranno visto così, ma lui non si riconosceva affatto in questa definizione”