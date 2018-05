0 CONDIVISI Condividi Tweet

S.J. Clarkson dirigerà Star Trek 4 e diventa così la prima donna regista della saga sci-fi. Una rivoluzione per lo show creato nel 1966 da Gene Roddenberry. Come reso noto da Variety, la Paramount ha scelto la regista inglese per il suo quarto lungometraggio, che vedrà nel cast, tra gli altri, l’australiano Chris Hemsworth, già in Star Trek di J. J. Abrams del 2009 nel ruolo del padre del Capitano Kirk (Chris Pine), George Samuel Kirk. L’indiscrezione è emersa durante il CinemaCon di Las Vegas, la convention che ogni anno raduna esercenti e capi degli studios e presenta tutte le novità in arrivo.

S.J. Clarkson dirigerà Star Trek 4

Clarkson vanta una lunga carriera televisiva. La regista è stata già dietro la macchina da presa per serie di successo come Dexter, Bates Motel, Orange Is the New Black, Jessica Jones, Collateral e, più di recente, per alcuni episodi dei Defenders della Marvel. Emersa dalla fucina di filmmaker inglesi di scuola EastEnders e Life on Mars, Clarkson ha anche diretto nel 2010 il tv movie Toast, tratto dal romanzo omonimo di Nigel Slater e presentato al Festival di Berlino.

S.J. Clarkson: Jessica Jones e Toast portano a Star Trek

Paramount non ha ancora confermato la notizia, ma la presenza di S.J. Clarkson sarebbe una svolta storica nel franchise. Nel cast di Star Trek 4 dovrebbe esserci ancora Zachary Quinto nei panni di Spock. J.D. Payne e Patrick McKay sono invece impegnati nella scrittura della sceneggiatura, che verrà prodotta da J. J. Abrams e Lindsey Weber per Bad Robot Productions. David Ellison e Dana Goldberg di Skydance Media saranno i produttori esecutivi. La Paramount sta sviluppando anche un altro film della saga di Star Trek diretto da Quentin Tarantino, ma le fonti di Variety affermano che il progetto è ancora in fase di pianificazione.