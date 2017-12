1 CONDIVISI Condividi Tweet

Salma Hayek racconta le molestie di Weinstein in una lettera aperta al New York Times. L’attrice ha rivelato per la prima volta la complessa lavorazione di Frida, il biopic sulla tormentata vita della pittrice messicana da lei prodotto e interpretato. Il film, uscito al cinema nel 2002, era stato distribuito proprio dalla Miramax.

Quel set, per Hayek, fu un vero inferno. “Harvey Weinstein era un appassionato cinefilo, un uomo che amava il rischio, un talento del cinema, un padre premuroso e un mostro. Per anni, è stato anche il mio mostro”, ha scritto sulle pagine del Times.

Furono mesi di avances indesiderate, richieste oscene e ricatti. “Sono fiera della mia capacità di perdonare, ma il mero fatto di vergognarmi a descrivere i dettagli di ciò che avevo perdonato mi ha fatto riflettere sul fatto che forse quel capitolo della mia vita non si è davvero risolto”, ha spiegato Hayek. Quando tutte le sue colleghe si sono fatte avanti, da Ashley Judd a Asia Argento, Salma ha capito che era arrivato il momento di rompere il silenzio.

“All’epoca l’impero Weinstein, cioè la Miramax, era sinonimo di qualità, era un vivaio di artisti coraggiosi e provocatori. Tutto quel che Frida rappresentava per me e ciò che io volevo essere”, ha rievocato. Hayek pensava di essere arrivata ad un punto di svolta. La firma del contratto con il produttore si tramutò invece nell’inizio di una vera e propria persecuzione. “Non aprirgli la porta a qualsiasi ora della notte, hotel dopo hotel, location dopo location, quando si presentava a sorpresa, incluse location in cui stavo girando film con cui non c’entrava niente. Rispondere no alla richiesta di farsi una doccia con lui, di guardarmi mentre mi facevo la doccia, di farmi un massaggio, di lasciare che un suo amico nudo mi facesse un massaggio, di fare sesso orale, di vedermi nuda con un’altra donna”.

I continui rifiuti provocarono una “furia machiavellica” in Harvey, che arrivò anche a minacciare di morte l’attrice in un attacco d’ira. “Ai suoi occhi, non ero un’artista, non ero nemmeno una persona. Ero solo un corpo”, ha scritto Hayek. Indispettito dagli avvocati assoldati dall’attrice, Weinstein la obbligò a una serie di clausole assurde: riscrivere la sceneggiatura gratuitamente, cercare altri 10 milioni di dollari per finanziare il film, trovare attori famosi per i ruoli minori. In soccorso di Salma arrivarono “angeli” come Edward Norton “che riscrisse tutto e non volle alcun credito. Julie Taymor accettò di dirigere il film, altri amici accettarono i ruoli minori: Antonio Banderas, lo stesso Norton, Ashley Judd, Geoffrey Rush”. Weinstein, a quel punto, fu costretto a fare quel film che non avrebbe voluto fare.

Nonostante tutto, le molestie non cessarono durante le riprese. Anzi. “Un giorno si presentò sul set, fece uscire tutti tranne me, e mi disse che io funzionavo solo perché ero sexy e che in quel film non c’era nulla di sexy e minacciò di bloccare le riprese di un film che nessuno sarebbe andato a vedere. Per continuare mi offrì un’opzione: avrei potuto finire il film se avessi accettato di girare una scena di sesso con un’altra donna. Con un nudo frontale completo”.

Quando arrivò il giorno della scena, Salma crollò esausta. “Ho avuto un esaurimento nervoso: il mio corpo ha cominciato a tremare in modo incontrollabile, ho cominciato a piangere e a piangere, incapace di fermarmi, come se stessi per scoppiare. E visto che quelli intorno a me non conoscevano il mio trascorso con Harvey, rimasero molto sorpresi dal mio comportamento. Non era perché dovevo spogliarmi con un’altra donna, ma perché sarei stata nuda con lei per Harvey Weinstein. Ma non potevo dirlo allora”.

Quando Frida uscì al cinema, fu un successo. Sei candidature ai premi Oscar e due statuette vinte per il trucco e la colonna sonora. Un incasso globale di 56 milioni di dollari a fronte dei 12 di budget. “Ma perché così tante di noi, in quanto donne, devono andare in guerra per poter raccontare le loro storie? Perché dobbiamo lottare con le unghie e con i denti per mantenere la nostra dignità?”, la conclusione amara dell’attrice. “Spero che la mia denuncia aiuti a capire perché è stato tanto difficile parlare e perché le donne hanno aspettato tanto tempo per farlo. Gli uomini hanno molestato perché potevano. Le donne stanno parlando ora perché, in questa nuova era, possono farlo”.