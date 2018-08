160 CONDIVISI Condividi Tweet

Salvatore Cantalupo è morto all’età di 59 anni. Attore napoletano dotato di grande talento, volto intenso e d’altri tempi, era stato nel cast di film importanti come Gomorra, Il giovane favoloso, Per amor vostro, Corpo celeste e La tenerezza. Quasi mai da protagonista, ma la sua faccia era inconfondibile e le sue performance memorabili. A dare notizia della scomparsa (Cantalupo è morto in Sardegna, dopo essere improvvisamente entrato in coma lo scorso luglio) è stato il collega Gianfranco Gallo, che con lui aveva lavorato in Fortapàsc di Marco Risi. “Ci stimammo molto ed ogni volta che per caso ci incontravamo era un festa, ci raccontavamo l’uno all’altro”, ha scritto Gallo su Facebook.

Salvatore Cantalupo è morto: aveva 59 anni

“Sul set lavorava sui personaggi per sottrazione, nessun orpello, solo l’essenziale”, ha aggiunto Gallo. Cantalupo, infatti, aveva debuttato al cinema in Teatro di guerra di Mario Martone dopo una lunga esperienza teatrale. Celebre sarto di Gomorra, aveva dato prova di grande versatilità, passando dall’onesto Giovanni De Santis, rivale aspirante sindaco di Cetto Laqualunque, in Qualunquemente al drammatico Lo spazio bianco di Francesca Comencini, tratto dal romanzo omonimo di Valeria Parrella.

Salvatore Cantalupo, Gomorra e tanto altro

“Uomo speciale, attore straordinario in Gomorra e Corpo celeste, nel mio film Dimmi che destino avrò del 2012 che debuttò al Festival di Torino ha recitato da protagonista”, ha scritto su Twitter il regista sardo Peter Marcias. L’ultimo film uscito al cinema in cui Cantalupo ha lavorato è La tenerezza di Gianni Amelio e deve ancora uscire Ed è subito sera di Claudio Insegno. In tv l’attore era apparso in serie come Il clan dei camorristi e I bastardi di Pizzofalcone. “In questi tempi distratti e poco attenti al talento, voglio ricordare la sua bravura e la sua umiltà, rara. Salvatore Cantalupo. Grazie di tutto”, il toccante messaggio dell’amica e collega Valentina Lodovini su Instagram.

Oggi purtroppo il grande attore #SalvatoreCantalupo è andato via. Uomo speciale, attore straordinario in "Gomorra" e "Corpo celeste", nel mio film "Dimmi che destino avrò" del 2012 che debuttò al @torinofilmfest ha recitato da protagonista, Ci mancherà tantissimo pic.twitter.com/fdAnipA0u3 — Peter Marcias (@PeterMarcias) 14 agosto 2018