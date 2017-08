55 CONDIVISI Condividi Tweet

Sandra Bullock per le vittime dell’uragano Harvey ha compiuto un gesto di grande solidarietà. L’attrice, che vedremo prossimamente nello spinoff tutto al femminile Ocean’s 8, ha donato 1 milione di dollari alla Croce Rossa americana.

La star, originaria della Virginia e con una casa a Austin, supporta da anni l’American Red Cross e si è subito mobilitata per aiutare le città e i piccoli paesi sommersi dall’acqua.

La tempesta tropicale Harvey ha causato 18 morti nelle inondazioni in Texas. Il bilancio potrebbe aumentare perché i corpi di alcune persone, trascinati dalle acque alluvionali, non sono ancora stati trovati. Al quinto giorno di inondazioni, le previsioni parlano di ulteriori piogge nelle prossime ore, per quella che è oramai una delle catastrofi naturali più disastrose della storia degli Stati Uniti.

La gente disperata fugge con bimbi e animali in braccio in strade diventate fiumi. Per fornire aiuti si è mobilitata anche Apple, che sta raccogliendo donazioni tramite iTunes per la Croce Rossa. Come riportato da People, Bullock si augura che nonostante l’attuale situazione politica che ha diviso gli Usa, un disastro di queste dimensioni possa riunire gli americani. “In 250 centimetri d’acqua non c’è politica, ci sono soltanto esseri umani”, ha dichiarato l’attrice.

Sandra Bullock per le vittime dell’uragano Harvey

Bullock è una delle tante star che si sono subito attivate per prestare soccorso alle vittime. Kevin Hart ha donato 25mila dollari e avviato una campagna di crowdfunding su Crowdrise, ottenendo l’aiuto e il supporto di amici e colleghi come Dwayne Johnson, Beyonce, Chris Rock, Jay Z e Justin Timberlake. Altre donazioni sono arrivate da Jennifer Lopez, Kim Kardashian, Lady Gaga, Chris Brown, Nicki Minaj e DJ Khaled. Anche la Walt Disney ha donato 1 milione di dollari alla Croce Rossa per la coordinazione e la distribuzione dei beni di soccorso.