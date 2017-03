0 CONDIVISI Condividi Tweet

Scappa – Get Out, film d’esordio di Jordan Peele e autentico fenomeno al box office americano, arriverà nelle sale italiane dal 18 maggio con Universal. Costato 4 milioni e mezzo di dollari e uscito negli Usa il 24 febbraio, questo mix di commedia e thriller si è subito rivelato la sorpresa della stagione schizzando in testa al botteghino con 33 milioni di dollari di incassi.

Il film racconta la storia di Chris Washington (Daniel Kaluuya, protagonista dell’episodio Fifteen Million Merits di Black Mirror), un ragazzo nero che ha una relazione con la bianca Rose (Allison Williams, la Marnie di Girls). Quando arriva il momento di conoscere i suoi genitori, lei lo invita a trascorrere un weekend nella tenuta di famiglia. Non appena Chris arriva a casa Armitage, inizia sin da subito a sospettare che il comportamento eccessivamente gentile di Missy (Catherine Keener) e Dean (Bradley Whitford) nasconda in realtà un segreto.

Scappa – Get Out, l’horror sul razzismo arriva in Italia

I suoceri, infatti, sono abbastanza nervosi per la relazione interrazziale della figlia. Ma non solo. Man mano che il fine settimana procede, una serie di inquietanti sospetti portano Chris a scoprire una verità che mai avrebbe potuto immaginare. Il risultato è un thriller-horror condito di humour nero che lancia uno sguardo originale sul razzismo latente nelle classi liberal a stelle e strisce.

Prodotto dalla Blumhouse di Jason Blum, società indipendente specializzata in horror dal basso budget ma dai grandi incassi come La notte del giudizio e il recente Split, Scappa – Get Out è la prima prova dietro la macchina da presa di Jordan Peele, attore noto soprattutto per essere la metà del duo comico Key & Peele e il protagonista di Keanu. Peele conosce molto bene la materia raccontata, avendo una madre bianca e un padre afroamericano.

Al cinema dal 18 maggio

“La commedia serve per strappare una risata, il thriller invece per spaventare”, ha spiegato. “Per me, è stato emozionante usare tutto quello che avevo imparato nella mia carriera da comico per fare un thriller in cui si fondono umorismo, satira e orrore. Il punto di partenza è stato uno degli argomenti che ancora oggi fanno discutere negli Stati Uniti: le relazioni interrazziali, con tutti i timori e i problemi a esse connessi. La storia si concentra su Chris e sui suoi sospetti, che portano a una conclusione folle, orribile, emozionante, terrificante e allo stesso tempo divertente”.