1 CONDIVISI Condividi Tweet

Questa (brutta) notizia è dedicata alle fan di Jamie Dornan: nonostante sia presente nel trailer finale della pellicola, pare che che sia sua l’invitante scena tagliata di 50 sfumature di Rosso.

La scena tagliata di 50 sfumature di Rosso ed il divertente racconto di Jamie Dornan

Ad un occhio attento non sarà di certo sfuggito il momento ‘alla James Bond’ o, se vogliamo avere un riferimento più nazionale, ‘alla Raoul Bova in Piccolo Grande Amore‘: l’attore protagonista, infatti, viene fuori dall’acqua con i suoi addominali in bella vista, sguardo seducente e camminata sicura.

Innanzitutto, una precisazione: il dietro le quinte di questa (apparentemente semplice) scena non è come sembra. Intervistato da Graham Norton, infatti, Dornan ha raccontato di come la semplice azione di uscire dall’acqua in maniera ‘sexy’ fosse in realtà complicato per lui dato che si trattava di una scomodissima spiaggia fatta di sassi che lo facevano scivolare di continuo.

Sotto l’occhio dei passanti e dei fan sfegatati, l’attore doveva sembrare assolutamente sicuro di sé e ‘hot’, come richiede il suo personaggio Christian Grey: peccato che, per risolvere il problema dei sassi, i costumisti abbiano finito col fargli indossare le scarpette di gel trasparente per gli scogli. Un tipo di calzature non esattamente ‘attraenti’ o alla moda…

La sorpresa di Jamie Dornan dopo la proiezione del film

Come se non bastasse, dopo aver assistito per la prima volta, in Francia, all’anteprima del film, si è accorto che quella era una scena tagliata di 50 sfumature di Rosso, una delle tante che, come spesso capita, il regista ha deciso di cestinare per ragioni tecniche/artistiche.

Il suo racconto ha divertito molto il presentatore del talk show che ha esclamato: “Speriamo sia nei contenuti extra, allora!“. Specialmente i tentativi dove scivola e cammina in maniera goffa, aggiungiamo noi. Altro che l’affascinante e impeccabile Christian Grey…