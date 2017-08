28 CONDIVISI Condividi Tweet

I tweet di Scott Baio sul massacro alla Sandy Hook hanno creato forti polemiche negli Stati Uniti. L’attore, celebre interprete di Chachi Arcola nelle serie Happy Days e Jenny e Chachi, è finito al centro di uno scandalo perché sostenitore di una teoria complottistica sulla strage che nel 2012 è costata la vita a 20 bimbi in una scuola elementare del Connecticut.

Da anni diversi genitori delle vittime combattono per difendere la memoria dei figli da chi sostiene che la tragedia sia stata una messinscena per imporre il controllo delle armi.

Baio, già nell’occhio del ciclone per un cinguettio fuori luogo dopo la morte di Erin Moran, è un sostenitore di Donald Trump e del Partito Repubblicano. Al centro dei suoi interessi c’è ora la strage di Newtown. Il 14 dicembre 2012, un giovane affetto dalla sindrome di Asperger, il ventenne Adam Lanza, prima di suicidarsi uccise 27 persone all’interno della scuola. Venti erano bambini tra i 6 e i 7 anni.

Secondo i negazionisti, si sarebbe trattato di una farsa organizzata dall’amministrazione Obama per colpire la lobby delle armi e cancellare il diritto di possederne indiscriminatamente. L’attore è apertamente schierato su questo fronte e non ne ha fatto mistero sul suo account Twitter. Baio ha condiviso una teoria in cui afferma che la madre di una maestra uccisa nel massacro e la madre di una vittima delle violenze di Charlottesville fossero la stessa persona, probabilmente un’attrice. Ma non solo.

I tweet di Scott Baio sul massacro alla Sandy Hook

Dopo aver scatenato le ire del web, ed essersi scusato, Baio si è però trovato al centro di un altro scandalo. Renee, sua moglie, ha infatti attaccato una delle madri che hanno perso i loro figli nell’orrenda carneficina, dicendo che forse i suoi bambini stanno meglio ora.

Nelba Marquez-Greene, mamma che ha perso nell’attentato la piccola Ana di appena sei anni, ha chiesto un commento all’attore che ha risposto bloccandola su Twitter. Renee si è poi scusata pubblicamente, dichiarando di aver perso un figlio e di essere in lotta contro il tumore.

Scott Baio's wife deleted the tweets where she attacked a Sandy Hook victim's mother. But here's the screenshot. @MrsScottBaio pic.twitter.com/0KVvM9Opom — Astead W. Herndon (@AsteadWH) 26 agosto 2017

I called him out for making fun of grieving mothers. He blocked me. We have more courage in one pinky. #ScottBaio #Newtown #Charlottesville pic.twitter.com/nAdqtt9VOE — Nelba Márquez-Greene (@Nelba_MG) 25 agosto 2017

It hurt. A lot. But you're human & deserve compassion. It's the only way things are going to change. And Jesus honored. And 4 love to win. https://t.co/ksXO5lfNdj — Nelba Márquez-Greene (@Nelba_MG) 26 agosto 2017