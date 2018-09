0 CONDIVISI Condividi Tweet

Scuola di polizia avrà un nuovo film, parola di Steve Guttenberg. L’attore, interprete del celebre Mahoney nel piccolo classico degli anni ’80 che ha partorito una lunga saga, ha confermato ad un fan sui social la produzione di un ottavo film del franchise. È almeno dal 2007 che svariati produttori e registi cercano di far uscire un nuovo capitolo della serie sullo sgangherato e improbabile gruppo di piedipiatti. Ora, in epoca di remake e reboot, il progetto sembra poter diventare realtà.

Scuola di polizia, Steve Guttenberg annuncia l’ottavo film

“Il nuovo Scuola di polizia sta arrivando, ancora niente dettagli, ma stiamo preparando un pacco regalo!” ha scritto Guttenberg su Twitter in risposta ad un follower che gli chiedeva anticipazioni. Police Academy, per l’attore, ha rappresentato una sorta di maledizione. All’epoca, nel 1984, Guttenberg rifiutò il ruolo di Peter Venkman in Ghostbusters (poi andato a Bill Murray e uscito nello stesso anno) pur di interpretare il leader dei cadetti Carey Mahoney. Da allora, a parte qualche grossa produzione come Cocoon, Corto circuito e Tre scapoli e un bebè, Guttenberg non ha avuto il successo sperato. È infatti apparso solo in piccole parti o cameo in film e serie tv: il suo personaggio recente più celebre è stato Wayne Hastings in Ballers.

Scuola di polizia, cast incerto per il nuovo capitolo

Intanto, Scuola di polizia ha creato un vero e proprio franchise. Ben sette film, un cartone animato prodotto dalla Warner nel 1988 e una serie spin-off nel 1997. Al momento è difficile ipotizzare chi tra i membri del cast originale possa tornare in questo ottavo capitolo. Guttenberg è fermo ai primi quattro film della serie. Altri interpreti storici sono scomparsi: David Graf (il risoluto Tackleberry) nel 2005 per un infarto, Bubba Smith (il gigantesco Hightower) nel 2011 per un arresto cardiaco, Andrew Rubin (il dongiovanni José Martinez) nel 2016 per un cancro ai polmoni, George Gaynes (il comandante Lassard) lo stesso anno a 98 anni.

Adam , the next Police Academy is coming, no details yet, but it is in a gift bag being readied! https://t.co/HxzdmqS6WP — Steve Guttenberg (@SteveGuttbuck) 3 settembre 2018