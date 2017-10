99 CONDIVISI Condividi Tweet

Sebastiano Riso aggredito a Roma. Il regista catanese, autore di Una famiglia, è stato selvaggiamente picchiato nell’androne della sua abitazione nel pomeriggio del 2 ottobre. Riso stava rientrando nel palazzo dove abita in via Ostiense, nei pressi della Piramide Cestia, quando è stato raggiunto da una coppia di sconosciuti.

I due uomini gli hanno rivolto insulti omofobi e sferrato dei pugni al volto. Gli aggressori sono quindi fuggiti, anche se potrebbero essere stati ripresi dalle telecamere dei negozi vicini.

Una famiglia, interpretato da Micaela Ramazzotti e Patrick Bruel, è stato presentato in concorso a Venezia ed è al cinema dal 28 settembre. Il film, attraverso la storia di una coppia che mette al mondo bambini al solo scopo di venderli, affronta i temi controversi della maternità surrogata, dell’utero in affitto e del mercato nero dei neonati.

Un “dramma queer” che è diventato subito un piccolo manifesto LGBT, esaltato da una delle bandiere della comunità, Vladimir Luxuria. L’aggressione subita dal regista è dunque un chiaro riferimento ad alcuni contenuti del film. “Il tema di fondo è quanto sia difficile adottare nel nostro paese”, aveva spiegato Riso a Venezia. “In Italia non possono farlo i single e le coppie omosessuali. Questo spinge a cercare un’alternativa illegale per diventare genitori”.

Sebastiano Riso aggredito a Roma: le sue parole

Il regista, portato subito al pronto soccorso dell’Ospedale Fatebenefratelli all’Isola Tiberina, ha riscontrato una contusione al torace e un trauma della regione zigomatica con edema alla cornea. “Ieri sono stato colpito tre volte, e tre volte mi sento attaccato: come omosessuale, come regista e come persona”, ha dichiarato.

“Come omosessuale perché, mentre mi colpivano, mi rivolgevano insulti omofobi. Come regista e come persona perché quegli insulti facevano riferimento a tematiche affrontate nel mio ultimo film, come la possibilità per le coppie gay di formare una propria famiglia, e perché la violenza è stata esercitata contro la mia inclinazione a esprimere me stesso anche e soprattutto attraverso il mio lavoro. Nonostante la paura e la rabbia, che ancora provo a distanza di qualche ora, sono sicuro che continuerò a farlo, come e più di prima”.