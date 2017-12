110 CONDIVISI Condividi Tweet

Le cose si fanno serie: spunta una seconda accusa di molestie per Sylvester Stallone, un’altra donna che racconta di aver subito violenze ses*uali da parte del celebre protagonista di Rocky. La vicenda si sarebbe svolta solo quattro anni dopo il caso precedente, di cui abbiamo trattato in questo articolo.

Seconda accusa di molestie per Sylvester Stallone: ecco cos’è successo

Rischia di esserci aria di processo per la star di Hollywood: dopo l’eclissi di Kevin Spacey, un altro attore rischia di sconvolgere la sua reputazione in seguito ad accuse. Sulla scia delle rivelazioni di Asia Argento su Harvey Weinstein, molte donne si stanno facendo avanti per far venire alla luce vecchie ‘ombre’ di personaggi pubblici.

Sly non fa eccezione: la presunta vittima in questione avrebbe presentato formalmente la denuncia presso la polizia di Los Angeles raccontando di una violenza avvenuta dello studio privato dell’attore a Santa Monica nel 1990.

Questa è la seconda accusa di molestie per Sylvester Stallone, e attualmente è in via di trasmissione alla Procura Distrettuale statunitense, che prenderà la prima decisione: procedere o meno contro l’attore? In California il termine di prescrizione per aggressione ses*uale è di 10 anni, aggravato se si parla di “cattiva condotta ses*uale”. Ipotesi che, a quanto parte, gli inquirenti stanno valutando per il caso di Sly.

Il caso precedente, a quattro anni di distanza: la presunta vittima era minorenne

Dal canto suo, il protagonista di Rocky ha negato immediatamente le accuse e ha deciso di querelare la donna. La denuncia si aggiunge al sopracitato caso del 1986, riportato dal Daily Mail: in quel contesto, però, la presunta vittima sarebbe una ragazzina di 16 anni. L’accusa è molto grave: secondo la giovane, l’attore l’avrebbe costretta ad avere un rapporto fisico sia con lui che con la sua guardia del corpo.

Il commento di Sly in merito è stato: “Una storia ridicola”.