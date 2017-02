0 CONDIVISI Condividi Tweet

Un errore dietro l’altro e l’89° edizione degli Academy Awards diventa la Notte delle figuracce. Se la cantonata per l’assegnazione della statuetta al miglior film ha scatenato sdegno e ironia, la seconda gaffe agli Oscar 2017 è ancora più grave. E il motivo è semplice: l’Academy ha sbagliato foto per ricordare la costumista australiana Janet Patterson, scomparsa nel 2016. Ma non solo.

Nel video tributo in memoria dei morti illustri che l’Academy ha voluto ricordare, è stata inserita la Patterson, costume designer storica collaboratrice di Jane Campion e candidata quattro volte all’Oscar per Lezioni di piano, Ritratto di signora, Oscar e Lucinda e Bright Star. La costumista è morta nell’ottobre del 2016 a 59 anni. Bel gesto, peccato che la foto scelta fosse quella di un’altra.

La seconda gaffe agli Oscar 2017 è tremenda

L’immagine usata per ricordare Janet Patterson è infatti quella di Jan Chapman, produttrice ancora in vita. “L’uso di una mia foto al posto di quella della mia amica e storica collaboratrice Janet mi ha distrutto”, ha raccontato la Chapman a Variety. “Janet era una donna bellissima ed è stato davvero deludente constatare quest’errore”. L’Academy ha sicuramente confuso nomi e collaborazioni: Chapman, Patterson e Jane Campion avevano lavorato insieme a Lezioni di piano, come dimostra questo scatto del 1993.