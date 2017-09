1 CONDIVISI Condividi Tweet

Un classico di fine anni ’80 che è impossibile non aver visto almeno una volta nella vita: vi piacerebbe vedere il sequel de Il Principe Cerca Moglie con Eddie Murhpy? Certo, dopo 30 anni possiamo solo immaginare quante cose saranno cambiante…

Il sequel de Il Principe Cerca Moglie con Eddie Murphy

La pellicola del 1988 è firmata dal celebre John Landis (di cui abbiamo raccontanto il tremendo e scioccante incidente sul set di Ai Confini Della Realtà in cui due attori sono rimasti uccisi), il cui ultimo film risale ormai al 2010.

Il sequel de Il Principe Cerca Moglie annunciato avrà dunque un altro regista, Jonathan Levine, già visto dietro alla telecamera di 50 e 50 e Warm Bodies; a riscivere e riadattare la sceneggiatura, invece, ci penserà Kenya Barris, sceneggiatore della serie americana ‘The Game’.

La notizia che tutti aspettavano: ecco il nome riconfermato nel cast

La bellissima notizia, per chi non aspettava di sapere altro, è che Eddie Murphy sembra sia già stato contattato per il progetto e abbia immediatamente acconsentito. Purtroppo, però, ancora nessun accordo ufficiale testimonia l’inizio di riprese o la conferma di casting. E, soprattutto, se lo rivedremo proprio nel celebre ruolo del principe di Zaura, Akeem, in qualità di protagonista, o se la storia verrà invece incentrata sul figlio di Akeem e le sue nuove avventure.

Ricordiamo che, insieme a Murphy, c’erano un’altra serie di attori di altissimo calibro come James Earl Jones, Arsenio Hall, Shari Headley, Samuel L. Jackson, Cuba Gooding Jr. e John Amos. Chissà stavolta chi verrà coinvolto nella pellicola, che vedeva come punto di forza proprio lo sviluppo di molti personaggi e storie di contorno. Indimenticabile la primissima moglie ‘promessa’ ad Akeem, quella che lui rifiuta – non prima di averne messo alla prova la forza di volontà…

