La Settimana Internazionale della Critica 2017 ha annunciato il programma ufficiale. La 32° edizione della sezione autonoma e parallela della Mostra di Venezia, organizzata dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI), è curata per il secondo anno dal Delegato Generale Giona A. Nazzaro.

Dal 30 agosto al 9 settembre 2017, la Sic presenterà sette opere prime in concorso e due eventi speciali, tutti in anteprima mondiale. Lo spirito è sempre lo stesso: all’insegna dei nuovi talenti, alla scoperta di ciò che è rivoluzionario e ribelle nel cinema mondiale. “L’impossibile non esiste più”, ha spiegato Nazzaro. Soprattutto per il cinema italiano, presente con due film.

In concorso Il cratere di Silvia Luzi e Luca Bellino (Dell’arte della guerra), che si presenta come “una favola Disney al contrario”. Una storia sull’ambizione, l’oppressione e i tormenti, che ha per protagonisti l’ambulante gitano Rosario e la figlia Sharon, tredicenne dalla bella voce che il padre sogna diva bambina nel mondo dei neomelodici.

Film di chiusura fuori concorso sarà Veleno di Diego Olivares, già autore di I cinghiali di Portici. Ambientato a Villa Literno, nella Terra dei Fuochi, questo incrocio coraggioso di crime drama e mafia movie vede nel cast Luisa Ranieri, Massimiliano Gallo e Salvatore Esposito.

Settimana Internazionale della Critica 2017: il programma

Il film d’apertura sarà l’inglese Pin Cushion di Deborah Haywood, fiaba gotica ambientata nei sobborghi operai del Derbyshire. Dalla Germania arriva l’esperienza sensoriale Drift di Helena Wittmann, mentre il francese Les garcons sauvages di Bertrand Mandico promette scandalo: girato in pellicola e bianco e nero, racconta il viaggio di redenzione di cinque adolescenti di buona famiglia che hanno commesso un orrendo crimine. Un film “che contiene tutti gli incubi omofobi di un Mario Adinolfi”, promettono i curatori.

Il suo omologo al femminile è Team Hurricane della danese Annika Berg, produttrice della Palma d’oro di Cannes 2017, The Square. Un teen drama sperimentale descritto dalla regista come un film “punk chic” su un gruppo di “adolescenti radicali in un mondo ordinario”. Promettono brividi anche The Gulf del turco Emre Yeksan (ritratto della Turchia contemporanea dal sapore apocalittico), Sarah joue un loup garou della svizzera Katharina Wyss (misterioso coming-of-age ispirato a un fatto di cronaca) e Temporada de caza dell’argentina Natalia Garagiola, intimo ritratto di padre e figlio sullo sfondo della Patagonia del sud. Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale della Settimana Internazionale della Critica.