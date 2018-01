68 CONDIVISI Condividi Tweet

Sharon Stone e le molestie, un capitolo scomodo dell’intervista che l’attrice ha rilasciato al giornalista di CBS Sunday Morning, Lee Cowan. La star di Basic Instinct, madre di tre figli (Quinn Kelly, Laird Vonne e Roan Joseph, adottati rispettivamente nel 2000, nel 2005 e nel 2006), ha appoggiato il movimento #MeToo.

Ha indossato un abito nero agli ultimi Golden Globe e ha sostenuto la solidarietà femminile di #TimesUp, un fondo legale a sostegno delle vittime di abusi sul posto di lavoro. La sua risposta a Cowan sull’argomento è diventata subito virale sui social.

“Non so come chiederglielo in modo non rude, ma si è mai trovata in una situazione spiacevole?”, le ha domandato il giornalista. Stone, 60 anni il prossimo 10 marzo, è scoppiata a ridere. “È una risata isterica, pensa che la stia prendendo in giro o che altro?”, la replica del conduttore. A quel punto, l’attrice è tornata subito seria e ha spiegato di essere a Hollywood da circa 40 anni. Un tempo sufficiente per averne viste di tutti i colori.

“Sono in questo business da 40 anni… Ha idea di come fosse l’ambiente 40 anni fa? Inoltre, sono arrivata a Hollywood da un paesino sconosciuto della Pennsylvania. Con quest’aspetto e senza alcuna protezione”, ha raccontato. “Ho visto di tutto”.

Sharon Stone e le molestie: la sua reazione è virale

Nel corso dell’intervista, Stone ha inoltre ricordato il periodo più difficile della sua vita: l’aneurisma celebrale che l’ha colpita nel 2001. Allora rimase per nove giorni tra la vita e la morte. “C’era solo il 5 per cento di probabilità che riuscissi a sopravvivere, la mia vita era stata annientata”, ha rivelato.

In seguito, ha dovuto “imparare di nuovo tutto” e a Hollywood si è sentita pesantemente discriminata: “I ruoli da interpretare si sono prosciugati. Nessuno era interessato a una persona a pezzi. Ero sola”. Oggi si dedica a tempo pieno a fare la mamma single e “a rimettere ordine nella mia vita”.

Cannot stop watching @sharonstone’s response to being asked whether she’s ever faced sexual harassment 🔥💯🔥 pic.twitter.com/MvFR3MIPU5 — Hannah Jane Parkinson (@ladyhaja) 15 gennaio 2018