Sharon Stone posta il provino di Basic Instinct sui social. Un video inedito che apre un affascinante retroscena sul cult movie che l’ha consacrata come sex symbol. Nella clip, pubblicata sui suoi profili Instagram e Twitter, si vede l’attrice che scherza con il regista Paul Verhoeven.

Era il 1992 e di lì a poco il clamore suscitato dal film (oltre al forte impatto sui media) divenne notevole. Complice l’intuizione di Verhoeven della celebre scena dell’accavallamento delle gambe.

Stone ha più volte raccontato che quel momento non era presente inizialmente in sceneggiatura. “Poco prima di girare la scena, Paul Verhoeven mi ha chiesto di sfilare le mutandine bianche perché si vedevano nella macchina da presa. Mi assicurò che non si sarebbe notato nulla”, ha spiegato al settimanale francese Télé Cable Sat.

“Quando poi ho visto il film, alla presentazione in anteprima al Festival di Cannes, mi sono sentita tradita. Mi sono alzata e ho schiaffeggiato Paul. Mi avrebbe almeno potuto avvisare”. Ma quella non fu l’unica controversia legata al film. La violenza delle scene hot venne intesa da molti come un’offesa nei confronti dei diritti delle donne, in particolare quelle impegnate nella difesa dei diritti gay, i quali hanno constatato una rappresentazione negativa degli omosessuali nel film. Venne inoltre aspramente criticato l’uso incessante e quasi invitante delle sigarette fatto dai protagonisti.

Polemiche e provocazioni che fecero schizzare Basic Instinct in cima al box office. Costato 49 milioni di dollari, il thriller ne incassò 353 in tutto il mondo. Nel video del suo provino, Stone si cala perfettamente nella parte cercando di ottenere il ruolo della scrittrice e psicologa Catherine Tramell, sospettata di aver commesso alcuni delitti. Immagini che risalgono a 25 anni fa, quando l’allora 34enne star americana – oggi ancora magnifica a 59 anni – girò il film che la rese icona sensuale dalla carica erotica travolgente.

