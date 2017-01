0 CONDIVISI Condividi Tweet

Shia LaBeouf arrestato a New York. L’attore è stato fermato dalla polizia nelle prime ore di giovedì 26 gennaio perché avrebbe strattonato e poi aggredito un uomo all’esterno del Museum of the Moving Image. Il divo si trovava nel museo newyorkese perché dallo scorso 20 gennaio ha lanciato l’installazione di performance art “He will not divide us”, in segno di protesta contro il neoeletto presidente Donald Trump.

Secondo le prime informazioni filtrate dal New York Police Department, LaBeouf avrebbe afferrato un ragazzo di 25 anni per la sciarpa, causandogli un brutto taglio sul volto. In seguito, l’avrebbe spintonato e fatto cadere a terra. La polizia, immediatamente avvertita, è accorsa sul posto e ha tratto l’attore in arresto con l’accusa di aggressione e molestie. Il ragazzo non avrebbe chiesto cure mediche e sarebbe rimasto in zona per aiutare gli agenti a ricostruire quanto accaduto.

Shia LaBeouf arrestato: non è la prima volta…

Non è la prima volta che LaBeouf ha guai con la giustizia. Shia era già stato arrestato nel 2007 per aver rifiutato di lasciare un Walgreens. Nel 2011, invece, era rimasto per ben due volte coinvolto in risse, sedate dall’intervento della polizia. Nel 2014, era stato arrestato allo Studio 54 di Broadway per molestie (fumava sigarette in sala) e oltraggio al pubblico ufficiale. Infine, nel 2015, chiaramente ubriaco, cercò di attraversare maldestramente la strada mentre il semaforo era rosso, correndo e gridando frasi sconnesse ad un gruppo di agenti della polizia che erano in zona.