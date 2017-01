0 CONDIVISI Condividi Tweet

Nel giorno dell’Inauguration Day, Shia LaBeouf lancia He will not divide us. Una vera e propria iniziativa di resistenza artistica al neoeletto presidente degli Stati Uniti. Per quattro anni, la durata intera del mandato del mogul repubblicano, l’attore (con i partner Nastja Säde Rönkkö e Luke Turner) si è fatto promotore di questa curiosa installazione vivente presso il Museum of the Moving Image di New York City.

L’idea è quella di radunare più gente possibile dinanzi ad una camera montata su un muro all’esterno del museo. I presenti dovranno cantare in continuazione la frase “Non ci dividerà”. Il riferimento a chi non dovrà dividerli è ovvio. Il primo a partecipare è stato Jaden Smith, figlio di Will e Jada Pinkett. L’atto di protesta creativa viene trasmesso in live streaming sulla pagina ufficiale del progetto.

Un mantra di “resistenza o ostinazione, opposizione o ottimismo, guidato dallo spirito di ciascun singolo partecipante e dalla comunità”, hanno scritto gli organizzatori. LaBeouf non è nuovo ad esibizioni di performance art: in passato ha viaggiato in autostop per gli Stati Uniti chiedendo passaggi su Twitter, si è fatto rinchiudere in un ascensore per 24 ore e ha inscenato una maratona “narcisista” assistendo per tre giorni a tutti i suoi film.

