Shining di Stanley Kubrick torna al cinema a 40 anni dalla pubblicazione del best seller di Stephen King. Il capolavoro del regista inglese, girato tra il 1978 e il 1979, sarà in sala dal 31 ottobre al 2 novembre 2017 come evento speciale di Nexo Digital.

La versione sarà quella da 119 minuti (non quella originale lunga 146 minuti) e il film sarà preceduto dell’inedito cortometraggio Work and Play di Matt Wells. Un omaggio alla frase che Jack Torrance scrive ossessivamente sulla sua macchina da scrivere.

Work and Play raccoglie in 7 minuti nuove riflessioni da parte dei collaboratori di Kubrick, nonché materiale inedito sul film recuperato dai suoi archivi privati. Il corto riporta inoltre sullo schermo Lisa e Louise Burns (le gemelle Grady) e include interviste a Garrett Brown (l’inventore e l’operatore Steadycam del film), Diane Johnson (autrice e co-sceneggiatrice), Katharina Kubrick (la figlia del regista) e Jan Harlan (co-produttore e cognato di Kubrick).

Purtroppo la versione di Shining che Nexo Digital riporta sugli schermi è quella doppiata e non in lingua originale. Fortunatamente, le voci di Giancarlo Giannini (Jack Torrance), Livia Giampalmo (Wendy) e Davide Lepore (Danny) hanno reso giustizia al lavoro di Jack Nicholson, Shelley Duvall e Danny Lloyd. D’altronde Stanley Kubrick supervisionava il doppiaggio di tutti i suoi film in ogni paese in cui uscissero.

Il ritorno di Shining rappresenta l’opportunità, soprattutto per i più giovani, di godersi su grande schermo il capolavoro horror di Kubrick, che lavorò al film con la consueta precisione maniacale. Il regista fece ripetere ai suoi attori le scene all’infinito e riuscì così a mostrare gli anfratti più reconditi e inquietanti della mente umana. Sul sito Nexo Digital l’elenco aggiornato delle sale. In attesa che Doctor Sleep, attesissimo sequel di Shining, arrivi presto a riaccendere la luccicanza.