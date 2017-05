0 CONDIVISI Condividi Tweet

Chi non ha mai sperato di vedere Sister Act 3? La divertente commedia musicale che ha stregato il pubblico negli anni ’90 con Whoopi Goldberg nel doppio ed esilarante ruolo di Deloris Van Cartier/Suor Maria Claretta è un vero e proprio cult del cinema internazionale, e presto potrebbe decidere di ritornare…

Sister Act 3, un nuovo capitolo delle avventure di Suor Maria Claretta 25 anni dopo?

Di recente abbiamo svelato alcune importanti curiosità su Ghost, sempre con la mitica attrice 61enne; oggi invece ci dedichiamo ad una notizia che farà felice più di un fan della straordinaria attrice e delle sue avventure nei panni della ‘svitata in abito da suora’.

Dopo i 231,605,150 dollari incassati in tutto il mondo grazie al successo di pubblico del primo capitolo, nel 1993 lanciarono il sequel, “Sister Act 2 – Più svitata che mai”. Purtroppo, però, un po’ a causa della scomparsa del regista originale (Emile Ardolino, morto nel ’92 di AIDS), la seconda pellicola non è stata considerata ‘memorabile’ come la prima.

In questo periodo, tuttavia, la tendenza a riprendere vecchie storyline e dargli un seguito (come Twin Peaks, in ambito serie TV, e Trainspotting 2, in ambito cinema) sta diventando sempre più popolare e – visti gli ottimi risultati, la voce secondo cui Sister Act è pronto a tornare per un terzo capitolo sta diventando sempre più concreta:

La dichiarazione di Whoopi Goldberg sul nuovo capitolo di Sister Act e sul suo ritorno in scena

“Beh sì, potrebbe essere fantastico – ha detto Whoopi Goldberg a Entertainment Weekly, che l’ha intervistata in onore dei 25 anni dal primo film – Potrei davvero divertirmi perché è una parte che già conosco e capisco. Ma mi richiamerebbero? Forse no, troverebbero qualcuno di più giovane. Però dovrebbero chiamarmi”.

Siamo d’accordo, dovrebbero chiamarla! E a voi piacerebbe se si facesse il terzo capitolo della saga della avventure della scatenata suora?