Sophia Loren compie 83 anni e si racconta in una lunga intervista al Corriere della Sera. L’attrice, nata a Roma (come Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone) il 20 settembre 1934, ha ancora un’energia ed un fascino da fare invidia alle colleghe più giovani.

L’icona del cinema italiano nel mondo ha ripercorso la sua carriera sfolgorante e piena di soddisfazioni. Senza dimenticare i momenti più importanti e quelli più bui.

“Non si finisce mai di imparare”, ha esordito per spiegare il suo rapporto con la tecnologia. “La mattina mi alzo sempre alle 5, non ho mai cambiato abitudini da quando ero bambina. Mio nonno mi svegliava, io andavo in cucina e cominciavo a studiare per la scuola”. Una routine che non cambia ancora oggi: “Guardo la tv per le notizie. Leggo, controllo la posta, faccio sempre qualcosa perché sono abituata a lavorare e questo sarà per sempre”.

Diventata cittadina onoraria di Napoli, non rinuncia alla passione per la cucina tradizionale: “Faccio il ragù faccio quando mi sento nella pelle che tutta la famiglia sta bene, che le cose vanno bene”, ha detto. “Anche se non è domenica io il ragù lo faccio perché facendolo pensi a tante cose tue, ricordi il passato, il presente e pensi al futuro. È una cerimonia, come anche la genovese”.

Sophia Loren compie 83 anni e ripercorre gioie e dolori

Tornando al passato, Loren ha ricordato con schiettezza i 17 giorni di carcere a Caserta del 1982, quando finì in cella (Pertini le negò la grazia) per i 12 milioni di lire che non aveva dichiarato al fisco vent’anni prima. “Dopo 40 anni la Cassazione ha stabilito che fu un errore del commercialista… Comunque rifarei le stesse cose. Mi sono trovata meglio di quanto immaginassi, le suore mi avevano messo in cucina, facevo il brodino. Sapevo di non meritarlo, ma l’ho fatto quasi per esperienza”.

Degli amici che non ci sono più il ricordo più tenero è per Marcello Mastroianni, “l’amore della mia vita, professionale eh… Eravamo proprio una bella coppia, non provavamo mai, io le battute le sapevo tutte a memoria, per carità, lui un po’ meno, ma dopo dieci minuti era perfetto”. Oggi invece il suo cuore batte per Massimo Ranieri: “Ha una voce fantastica e poi canta in napoletano ed è diventato un bravissimo personaggio di teatro. Ama veramente quello che fa e si sente, sono proprio appassionata a quell’uomo…”.