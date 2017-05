0 CONDIVISI Condividi Tweet

Ottima notizia per i fan del cinema e delle serie Tv d’autore: il premio Oscar Paolo Sorrentino annuncia The New Pope, la sua nuova opera a puntate in collaborazione con Sky ed HBO.

Dopo il clamoroso esordio di The Young Pope in America e, in generale, l’enorme apprezzamento dei 100 paesi in cui è stato accolto il primo esperimento seriale del regista partenopeo, la sfida adesso è creare un’altra opera cult.

Se siete già fan delle avventure del giovane papa interpretato da Jude Law, tuttavia, rimarrete delusi: The New Pope non è stato presentato come il sequel di The Young Pope, e dalle prime voci che riguardano i possibili interpreti, pare proprio che non rivedremo l’affascinante attore inglese (che di recente ha dichiarato pubblicamente che cerca casa in Italia), né sapremo cosa è successo dopo la sua potente visione dell’episodio finale, o l’esito del suo papato così anticonformista.

Tutto quello che sappiamo al momento è che Paolo Sorrentino annuncia The New Pope e fa partire il casting proprio in questi giorni di metà maggio 2017: la sceneggiatura sarà a quattro mani con Umberto Contarello e l’ambientazione sarà ancora una volta quella dei sontuosi palazzi vaticani e dei giardini di San Pietro.

Le prime notizie sulla nuova serie del Premio Oscar partenopeo

La produzione è di Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside, mentre la co-produzione sarà di Mediapro. FremantleMedia International si occuperà di distribuirla internazionalmente, segno che ancora una volta il regista de La Grande Bellezza si servirà di un cast internazionale e affronterà tematiche universali, come gli è già riuscito in This Must Be The Place con Sean Penn, Youth con Harvey Keitel e Micheal Caine e, naturalente, lo stesso Young Pope, che ha visto sullo stesso set oltre Law anche Diane Keaton, Silvio Orlando e Stefano Accorsi.

Le altre notizie sono ancora avvolte nel mistero, com’è solito fare Sorrentino: non ci resta che attendere nuovi sviluppi da Sky Atlantic.