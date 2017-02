0 CONDIVISI Condividi Tweet

Disney ha diffuso la prima foto del cast che sarà protagonista dello spin-off su Han Solo, uno dei personaggi centrali della saga di Star Wars. Il mitico capitano del Millennium Falcon, interpretato da Harrison Ford, ha un film tutto suo ambientato prima della trilogia originale: a prestare il fisico al giovane Han è Alden Ehrenreich, che in questa immagine vediamo con i nuovi compagni d’avventura.

Scopriamo così Woody Harrelson (il mentore di Solo, Garris Shrike), Phoebe Waller-Bridge (che reciterà in CGI come Alan Tudyk in Rogue One per il droide K-2SO), Emilia Clarke, Joonas Suotamo (Chewbacca) e Donald Glover (il giovane Lando Calrissian). Le riprese sono iniziate oggi ai Pinewood Studios di Londra: i registi sono Chris Miller e Phil Lord, gli stessi di The Lego Movie, 21 Jump Street e Piovono polpette.

Spin-off su Han Solo: prima foto e data d’uscita

La sceneggiatura è stata affidata a Lawrence Kasdan, autore di diversi script della saga di Guerre Stellari, che stavolta l’ha scritta con suo figlio Jon. I produttori sono Kathleen Kennedy, Allison Shearmur e Simon Emanuel. Dopo il successo di Rogue One e in attesa di Gli ultimi Jedi (in uscita il 13 dicembre), lo spin-off su Han Solo arriverà nelle sale di tutto il mondo il 25 maggio 2018.