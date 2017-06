0 CONDIVISI Condividi Tweet

Lo spinoff di Star Wars sulle origini di Han Solo è senza un regista. Come riportato da Variety, Phil Lord e Chris Miller hanno mollato il film dopo una serie di liti sul set con Kathleen Kennedy. I registi di The Lego Movie, 21 Jump Street e Piovono polpette sono stati licenziati dalla LucasFilm.

Un abbandono clamoroso che arriva a metà delle riprese. Il loro allontanamento è culminato dopo mesi di scontri continui con Kennedy, la produttrice “più potente di Hollywood”. Nel mezzo, i fallimentari tentativi di riconciliazione ad opera di Lawrence Kasdan, sceneggiatore ed executive del progetto. Che è poi passato dall’altro lato della barricata, al fianco della produttrice.

Al centro della disputa ci sarebbe l’indirizzo da dare al film. Lord e Miller avrebbero preferito un tono più ironico, in linea con i loro precedenti lavori. Per questo motivo si sarebbero scontrati con Kennedy, che avrebbe preteso un controllo totale sul set. Oltre ad uno stile a metà tra heist movie e western.

Un pugno di ferro che non è andato giù alla coppia, sorpresa dall’assenza di libertà creativa che credevano di avere. “C’è stato uno scontro culturale sin dal primo giorno”, ha riferito un insider a Variety. “A lei non piaceva neanche il modo in cui loro piegavano i calzini”.

Spinoff di Star Wars sulle origini di Han Solo: è caos

L’obiettivo dello spinoff è raccontare le origini di Han Solo (interpretato da Alden Ehrenreich) e di come divenne il pilota del Millennium Falcon insieme al fidato Chewbacca. Ma il piglio di Lord e Miller, specie nel rapporto con attori e troupe, non è mai piaciuto a Kennedy. “A Phil e Chris non è mai stata data la libertà di fare quel che dovevano fare”, ha rivelato la fonte del magazine.

Differenze creative che hanno condotto allo stop delle riprese. Un caso insolito in una produzione così importante. Kennedy ha promesso che il nuovo regista verrà annunciato a breve. Il nome che circola con più insistenza è quello di Ron Howard. Intanto, sono confermati il cast (Donald Glover, Thandie Newton, Woody Harrelson, Michael K. Williams, Emilia Clarke) e la data d’uscita, il 25 maggio 2018.