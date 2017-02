1 CONDIVISI Condividi Tweet

Il limite di stipendi che la Rai ha proposto in vista del prossimo bilancio

La polemica pre-Sanremo ha acceso gli animi scatenado una vera e propria Guerra dei Mondi, un acceso dibattito che si è rivelato un disastro peggio di quello del Titanic, e dal quale Carlo Conti ha dovuto anche giustificarsi: sarà per questo che il consiglio di amministrazione Rai ha deciso di stabilire un tetto massimo per i compensi dei conduttori Rai?

La notizia è recente, e parla di una nuova disposizione dell’emittente nazionale: 240mila euro come stipendio “top” anche per delle star dell’intrattenimento come Carlo Conti, Fabio Fazio, Bruno Vespa, Antonella Clerici e Amadeus, ma anche Massimo Giletti, Flavio Insinna e Lucia Annunziata.

Questo è quanto proposto per quanto riguarda i “contratti di collaborazione e consulenza di natura artistica”; in una nota ufficiale, però, è stato specificato che l’approvazione della legge che imponga un tetto massimo per i compensi dei conduttori Rai è ancora pendente, e nel frattempo l’azienda di Viale Mazzini ha voluto anche tutelarsi chiedendo “a più riprese supporto interpretativo al Mef (Ministero Economia e Finanze, ndr) ma, allo stato, non è ancora pervenuta risposta”.

I timori dietro alla proposta di un tetto massimo per il compenso dei conduttori Rai

L’intenzione è quella “di proteggere l’azienda dalle pesanti ricadute che un’applicazione immediata del limite retributivo sulle collaborazioni artistiche avrebbe avuto sull’intero equilibrio aziendale, sulla sua redditività e capacità di operare sul mercato”. Insomma, potrebbe esserci il rischio che alcuni presentatori, sapendo dei “tagli”, possano decidere di abbandonare la barca?

Il consigliere dell’azienda ha spiegato che in effetti loro vorrebbero essere rassicurati da MEF e, in realtà, vorrebbero poter non dover applicare questo limite: “Noi non potevamo non applicare la norma, è evidente che questa è una svolta grossa e se il governo o il Parlamento ci dirà che la legge non si applica ai contratti di collaborazione e consulenza di natura artistica ne saremo felici […]”

La nota della Rai in seguito alla decisione

D’altra parte, però, una considerazione cauta da fare c’è: “È pur vero che la Rai non può spendere i soldi di una volta, e infatti i contratti scaduti sono in rinegoziazione. Il mercato della tv era finito fuori quadro per compensi abnormi, compensi milionari che nel tempo che viviamo non sono corrispondenti alle possibilità, ma ora c’è questa novità e ci sono figure che potrebbero avere la tentazione di andare via, o altre che sono già pronte a farlo. Rischiamo di avere una Rai depotenziata”.

Insomma, la situazione è ancora da definire ma qualche timore comincia ad affiorare nella grande azienda nazionale…