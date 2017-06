222 CONDIVISI Condividi Tweet

Stan & Ollie arriva in Italia. Uscirà al cinema in autunno il film dedicato alla coppia di comici più celebre della storia del cinema. Steve Coogan e John C. Reilly saranno Stanlio e Ollio nel biopic che il regista inglese Jon S. Baird ha realizzato per BBC Films.

La sceneggiatura è stata scritta da Jeff Pope, già autore con Coogan di Philomena di Stephen Frears. La storia sarà basata su un momento particolare nella vita dei due.

Il film inizierà infatti nel 1953, anno del loro tour teatrale nell’Inghilterra rinata sulle macerie della Seconda guerra mondiale. Si rivelerà presto la loro ultima tournée. Hardy infatti fu colpito da un attacco di cuore e fu costretto a concludere in anticipo le date nel maggio del 1954.

Una grande amicizia che incrocia lacrime e risate. In quel periodo Stanlio e Ollio erano tormentati da problemi personali e la loro fama cominciava ad affievolirsi. La coppia aveva perso il pubblico di una volta e Ollie peggiorava di giorno in giorno. Rientrati in America, la loro popolarità tornò ai vertici degli anni d’oro, grazie alla massiccia riproposizione dei loro film migliori in televisione.

Stan & Ollie arriva in Italia ad autunno

Per questioni di salute, Hardy fu costretto a sottoporsi ad una dieta che si rivelò un calvario. Dimagrito e debilitato da un cancro, preferì abbandonare le scene e chiudersi in casa, senza vedere più nessuno. Dopo un ictus che lo portò alla semiparalisi, non riusciva quasi più a muoversi, fino al fatidico 7 agosto del 1957 quando morì all’età di 65 anni.

Distribuito in Italia da Lucky Red, Stan & Ollie racconterà il profondo legame di questi due autentici innovatori. Ma anche la comicità esilarante e divertente che mettevano in scena e il ritmo sfrenato e irresistibile che imprimevano ai loro gag.