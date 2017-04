1 CONDIVISI Condividi Tweet

In seguito alla sua improvvisa scomparsa avvenuta sabato 22 aprile, il vedovo Steve Fleischmann ha condiviso con i fan di Happy Days la battaglia di Erin Moran contro il cancro. Dopo i rumors che avevano accompagnato la fine dell’amata “Sottiletta” e le polemiche per le parole di Scott “Chachi” Baio al Bernie and Sid Show, ci ha pensato Fleischmann a sgombrare il campo da gossip ed equivoci inviando una lunga e straziante lettera aperta all’Happy Days International Fan Club.

“Il 23 novembre 2016, giorno del nostro anniversario, Erin si sentiva bene. Quattro o cinque giorni dopo si è svegliata e c’era una macchia di sangue sul cuscino”, ha scritto Steven raccontando come scoprirono la malattia. “Pensava di essersi morsa la lingua. Ma nei giorni seguenti il sangue è aumentato, così siamo andati da un otorinolaringoiatra che ci disse di voler fare una biopsia. Venne fuori che si trattava di un carcinoma spinocellulare. Erin ha iniziato a fare radioterapia e chemioterapia. Cinque giorni alla settimana la radioterapia e la chemioterapia solo il giovedì. Siamo andati avanti così ma presto la situazione è peggiorata: Erin non riusciva più a parlare, bere e mangiare”.

La battaglia di Erin Moran contro il cancro

“Aveva un sondino per alimentarsi e le davo da mangiare dalle 6 alle 8 volte al giorno”, ha aggiunto Fleischmann. “Era ancora felice, attiva e mandava messaggi agli amici tutto il giorno. Il 21 ha iniziato ad avere problemi respiratori. Il 22 si è svegliata e non era al 100%. Sono uscito per comprarle dei fazzoletti e quando sono tornato era a letto a guardare la tv. Mi sono steso accanto a lei e le ho tenuto la mano. Mi sono risvegliato un’ora più tardi, le tenevo ancora la mano ma lei se n’era andata”. “Il Norton Cancer Institute non ci ha mai detto quanto fosse grave”, ha concluso. “Il tumore si era diffuso alla milza, aveva molto liquido nei polmoni e si era esteso anche a parte del cervello. Il medico legale ha detto che anche se fosse stata in ospedale, non ce l’avrebbe fatta. Ha detto che è stato meglio che si trovasse con me e che sia morta nel sonno”.