Che strana coppia sarebbero Steven Seagal e Roberto Benigni. L’attore americano, star dell’Aikido e del cinema d’azione, è arrivato a Venezia 75 per la conferenza di lancio della nuova piattaforma 365Flix. Intervistato dal magazine Spy, ha rivelato che uno dei suoi sogni nel cassetto è proprio quello di dividere il set con il “piccolo diavolo”. “I più grandi maestri che amavo, purtroppo non ci sono più. Tra quelli viventi, mi piace molto Roberto Benigni, sarebbe bello un giorno poter lavorare insieme”, ha dichiarato.

Steven Seagal e Roberto Benigni, che coppia!

“Scelgo i film in base ai valori che trasmettono e ai temi che affrontano”, ha precisato Seagal. Nel nuovo action Attrition (distribuito proprio da 365Flix), sarà un soldato in cerca di redenzione, costretto suo malgrado a ridiventare killer per farsi giustizia quando una ragazza viene rapita. “Parla di onore, dignità, devozione alla causa, ma anche della volontà di fermare il traffico di esseri umani e, ovviamente, della fierezza delle arti marziali. È il film migliore che abbia mai fatto e ha visto coinvolte tante belle persone. E anche tanti soldi!”.

Steven Seagal, Aikido “è la mia vita, il mio karma”

Parlando del suo passato, il protagonista di Nico e Giustizia a tutti i costi ha ricordato: “Ero un ragazzino vivace, indubbiamente, eppure da allora ho iniziato a esercitarmi e non ho mai smesso di allenarmi. Le arti marziali sono la mia vita, il mio karma. Mi hanno fatto apprendere la più grande lezione della mia vita: più ti eserciti, più impari. Ed è l’unica via per migliorare e migliorarsi, come artista, come atleta, ma soprattutto come essere umano”. Chissà se avrà messo in pratica la lezione anche dopo lo scandalo che lo ha travolto. Accusato di molestie, Seagal può tirare un sospiro di sollievo: l’indagine aperta nei suoi confronti (come quella su Kevin Spacey) è stata archiviata dal procuratore distrettuale della contea di Los Angeles perché è entrata in vigore la prescrizione.