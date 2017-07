170 CONDIVISI Condividi Tweet

Stevie Ryan è un nome pressoché sconosciuto in Italia. Non negli Stati Uniti. Attrice e star di YouTube, ha raggiunto milioni di visualizzazioni grazie alla web-serie Little Loca. Ma non solo. Nel 2010, in collaborazione con New Wave Entertainment, ha realizzato la sketch comedy Stevie TV. Un format divertente e dissacrante, nel quale parodiava divi e personalità della cultura pop americana come Lady Gaga e Justin Bieber.

Nella giornata di ieri, Ryan si è tolta la vita. La sua morte è avvenuta in condizioni misteriose. Inizialmente la polizia pensava ad un presunto omicidio. Stevie è stata trovata priva di vita nella sua casa poche ore dopo aver pubblicato una foto cupa e allarmante su Instagram. Nata a Riverside, in California, nel 1984, aveva appena compiuto 33 anni.

Le indagini delle autorità di Los Angeles hanno poi confermato che si è trattato di suicidio. L’attrice e youtuber si è impiccata nella sua abitazione di South Ogden Drive. Recentemente era stata co-conduttrice di Mentally Ch(ill), un podcast che affrontava la depressione. Un vortice nel quale sarebbe caduta dopo la scomparsa del nonno.

“Solo soltanto preoccupata che questo lutto mi manderà in una profonda depressione”, aveva dichiarato ai microfoni del podcast. Durante la puntata, Ryan e la collega Kristen Carney avevano anche discusso su suicidio e assistenza.

La tragica fine di Stevie Ryan

“Il mio uomo dei sogni che vedrò solo nei miei sogni. Ti incontrerò presto. Ti voglio bene, nonno”, aveva scritto Stevie su Instagram. Ora quel messaggio suona come un inquietante presagio. Il suo ex fidanzato, l’attore e cantante Drake Bell, ha voluto ricordarla sui social. “No no no!!! Non riesco a credere che sia successo davvero”, ha scritto. “Il mio cuore è a pezzi. Vi prego risvegliatemi da questo incubo. Stevie, ti ho amato e mi mancherai per sempre”.

Red bottoms. Ps. I was on my period ❤️ Un post condiviso da Stevie Ryan (@stevieryan) in data: 28 Giu 2017 alle ore 00:05 PDT

My dream man who I will only see in my dreams. I'll meet you in Percebo, soon. I love you my Papa. Un post condiviso da Stevie Ryan (@stevieryan) in data: 25 Giu 2017 alle ore 07:43 PDT

No no no!!!! I can NOT BELIEVE THIS IS HAPPENING!!!! Please wake me from this nightmare @StevieRyan I loved you and will forever miss you! pic.twitter.com/hNFvM6tDpW — Drake Bell (@DrakeBell) 3 luglio 2017