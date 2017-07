23 CONDIVISI Condividi Tweet

Gli stunt di Charlize Theron per Atomica bionda sono stati un autentico massacro. L’attrice sudafricana ha vissuto un periodo particolarmente duro per prepararsi all’action thriller di David Leitch.

D’altronde nel film interpreta l’agente Lorraine Broughton, il più letale assassino della M16, i servizi segreti britannici. Inviata a Berlino per consegnare un prezioso dossier durante gli ultimi anni della guerra fredda, si allea con l’ufficiale governativo David Percival (James McAvoy) per districarsi in un pericoloso gioco di spie.

Un mix di azione, spionaggio e ferocia che è costato alla star due anni d’inferno. Prima è ingrassata 15 kg per Tully, il film di Jason Reitman che arriverà nei cinema nel 2018. Aver aumentato il proprio peso l’ha fatta cadere in una forte depressione, perché ha fatto molta fatica a dimagrire. “A 41 anni è stato molto ma molto più difficile: ho temuto veramente per la mia salute”, ha raccontato a Variety. “La mancanza di zuccheri mi ha fatto veramente star male. Ricordo di aver chiamato il dottore e di avergli detto che stavo morendo”.

I pericolosi stunt di Charlize Theron per Atomica bionda

Un cambiamento fisico ancor più “brutale” perché Atomica bionda, in anteprima al prossimo Festival di Locarno, richiedeva una salute perfetta. Recuperato il peso forma, le riprese le sono costate due costole incrinate, i legamenti di un ginocchio compromessi e due denti scheggiati.

“Ho avuto il peggiore mal di denti della mia vita, e ho finito per doverne devitalizzare uno e togliere un altro”, ha spiegato Theron. “Ma ne è valsa la pena”. Sceneggiato da Kurt Johnstad (300) e tratto dalla graphic novel The Coldest City di Antony Johnston e Sam Hart, Atomica bionda vede nel cast anche John Goodman, Til Schweiger, Eddie Marsan, Sofia Boutella e Toby Jones. Il film sarà al cinema dal 17 agosto. Ecco il trailer italiano ufficiale e un assaggio di quello che Charlize ha combinato sul set.