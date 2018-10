0 CONDIVISI Condividi Tweet

Summer è il film russo che ha appassionato pubblico e critica al Festival di Cannes 2018. Kirill Serebrennikov, il suo regista, è considerato uno dei migliori talenti della sua generazione e insieme uno di quelli con il carattere più spigoloso. Due elementi che nutrono questo biopic che arriverà nelle sale italiane a partire dal 15 novembre. Una storia rock’n’roll ambientata nella Leningrado sovietica degli anni Ottanta e ispirata a un personaggio realmente esistito: Viktor Tsoi.

Summer, il film russo sul rock dell’Urss

Summer ricostruisce la storia di due band che hanno fatto la storia del rock russo, gli Zoopark e i Kino. Tsoi, interpretato da uno strepitoso Teo Yoo, è stato una figura di grandissimo impatto sui giovani dell’Unione Sovietica. Merito delle forti istanze sociali di cui si fece portavoce con la sua musica.

A quei tempi, il rock approdava illegalmente dagli Stati Uniti. Nonostante l’incombere della Perestrojka, i dischi di Lou Reed e David Bowie arrivavano di contrabbando e la scena rock underground era in gran fermento.

Come suggerito dal trailer italiano, i Kino raccontavano la vita dei giovani leningradesi, ragazzi per lo più proletari, la loro voglia di libertà e i tentativi di sopravvivere ad una esistenza difficile. Il Leningrad Rock Club era uno dei pochi luoghi pubblici dove alle rock band era permesso esibirsi.

Proprio durante una di queste serate, Mayk (Roman Bilyk) e sua moglie Natasha conoscono Viktor. È un colpo di fulmine: Mike lo prende sotto la sua ala, mentre Natasha si innamora (ricambiata) di lui. È l’estate della New Wave sovietica, destinata a cambiare il destino del rock’n’roll nel paese.

Summer, Kirill Serebrennikov agli arresti

Girato in bianco e nero (“Era l’unico modo per raccontare la storia di quella generazione, dal momento che la nozione di colore è apparsa solo più tardi nella coscienza collettiva russa”, ha spiegato Serebrennikov), Summer è stato applauditissimo a Cannes. Nonostante il regista non fosse presente.

Arrestato durante le riprese del film (perché accusato di frode fiscale), Serebrennikov ha ultimato il montaggio a casa, da solo, senza la possibilità di comunicare né con il cast né con la troupe. “Summer racconta della fede necessaria per superare un contesto sociale molto ostile al rock e alla cultura occidentale – ha raccontato Serebrennikov in una nota – e dell’attitudine spensierata dei protagonisti nei confronti dello stato di oppressione ereditato”.

Leto, film russo al cinema dal 15 novembre

“Racconta soprattutto la storia di un amore semplice e inalterato, manifestandosi come un’ode alle future icone del rock che saranno, al loro modo di vivere e all’aria che respirano. Racconta anche l’ultima estate prima della Perestrojka, prima della completa trasformazione dell’Unione Sovietica nella Russia contemporanea”.

Viktor Tsoi è stato un simbolo di questa innocente purezza libertaria: dopo una vita tra club e canzoni, è morto a soli 28 anni nel 1990, in seguito ad un incidente automobilistico. La stampa russa, soltanto dopo la sua tragica scomparsa l’ha definito l’ultimo eroe del rock. Summer, distribuito da I Wonder Pictures dal 15 novembre, è anche un omaggio a questo straordinario talento dimenticato.