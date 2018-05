0 CONDIVISI Condividi Tweet

Suspiria, attesissimo remake firmato Luca Guadagnino del classico horror di Dario Argento, ha svelato le prime foto. È il sito FilmAffinity a pubblicare le immagini di Dakota Johnson nei panni di Susie Bannion, la giovane americana che arriva nella prestigiosa accademia di danza Markos Tanz a Berlino e scopre gli oscuri e minacciosi segreti che incombono sulla compagnia. Al recente CinemaCon di Las Vegas, Amazon – che produce il film – ha deciso di mostrare un assaggio del girato. Pochi minuti sono bastati per sconvolgere pubblico e critica.

Suspiria: prime foto del remake di Guadagnino

Jessica Harper, protagonista dell’originale del 1977, ha scritto su Facebook: “È uno dei film più spaventosi che abbia mai visto”. “Suspiria sfida la folla del CinemaCon a vomitare”, ha ribadito Variety senza mezzi termini. Anche la giornalista del Los Angeles Times, Amy Kaufman, sostiene di essere rimasta “traumatizzata” dalla visione, mentre il critico della fanzine online Fandango ha affermato di avere visto uno dei più “disturbanti body horror” della storia. Lauren Cox di HollywoodLife ha spiegato di aver provato “a distogliere lo sguardo, ma non è stato sufficiente: solo gli effetti sonori mi perseguiteranno per il resto della mia vita”.

Suspiria: Guadagnino terrorizza Hollywood

La clip vista al CinemaCon mostra la protagonista Dakota Johnson danzare per l’insegnante della scuola di danza (Tilda Swinton, apparsa irriconoscibile sul set) e un’altra ballerina danzare da sola, lanciata telecineticamente in giro per la sala, con tanto di ossa rotte e torso dilaniato in un lago di sangue e urina. Ma non è tutto: alla convention di Las Vegas è stato confermato che il film arriverà nelle sale in autunno, ed è stato diffuso (oltre ad una foto di Dakota Johnson in cui mostra il torace aperto) un poster che potete vedere qui sotto. Ricordiamo che nel cast del film ci sono anche Chloë Grace Moretz e Mia Goth.

Open your mind and stretch your imagination. #Suspiria is coming to theaters this fall. Starring Tilda Swinton, Dakota Johnson, @ChloeGMoretz, Mia Goth and Jessica Harper. From director Luca Guadagnino. pic.twitter.com/67O57kJWQD — Suspiria (@suspiriamovie) 26 aprile 2018