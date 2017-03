0 CONDIVISI Condividi Tweet

Un colpo al cuore per i fan dello squadrone di indistruttibili del cinema action: Sylvester Stallone abbandona i Mercenari. Come rivelato da Deadline, Sly ha deciso di mollare il franchise degli Expendables, da lui stesso creato con David Callaham. Un netto rifiuto al quarto capitolo della saga che arriva nonostante la mega offerta da 20 milioni di dollari che la Lionsgate gli ha recapitato.

I tre capitoli di The Expendables hanno sbancato il botteghino. Il primo film della serie, uscito nel 2010 e costato 80 milioni di dollari, ne ha incassati la bellezza di 275 in tutto il mondo. I mercenari 2 ha fatto ancora meglio arrivando a 315, mentre il terzo – complice un leak del film che si è diffuso capillarmente online prima dell’uscita – si era fermato a quota 215.

Sylvester Stallone abbandona i Mercenari: ecco perché

Dietro la rottura tra Stallone e la Nu Image/Millennium, ci sarebbero i forti dissapori tra l’attore e il produttore Avi Lerner. I due sarebbero in disaccordo su regista, sceneggiatore ed effetti speciali del prossimo film. Insomma, per il leader Barney Ross potrebbe non esserci un’altra missione. Intervistato da Deadline, Lerner ha voluto tenere viva la speranza. “Concordiamo sul 95% delle cose, ma non su alcuni aspetti della produzione”, ha spiegato. “Non penso sia finita, ma scrivi quello che ti pare”. In attesa di conferme ufficiali, l’hashtag è già partito: #Stallonexpendable.