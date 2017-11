51 CONDIVISI Condividi Tweet

Sylvester Stallone accusato di molestie e abusi. Dopo il sexgate Weinstein, i casi che hanno visto coinvolti Kevin Spacey e Dustin Hoffman, ora “tocca” a Sly. La vicenda risalirebbe al luglio del 1986, quando l’attore stava girando a Las Vegas il film Over the Top.

Una donna, all’epoca dei fatti 16enne, sarebbe stata vittima del divo. A dare la notizia è il tabloid britannico Daily Mail. L’allora adolescente ha raccontato che Stallone la costrinse ad avere un rapporto a tre con lui e la sua guardia del corpo, Michael De Luca. La violenza avvenne al Las Vegas Hilton.

La ragazzina soggiornava con la famiglia nell’albergo, quando nella hall conobbe Stallone e gli chiese un autografo. Nei giorni successivi l’attore, senza chiederle l’età, invitò la ragazza in stanza dove la giovane avrebbe avuto prima un rapporto consenziente con Sly e poi sarebbe stata costretta ad un threesome con De Luca, allora 27enne.

La donna ha spiegato che Stallone, oggi 71 anni, la minacciò di non dire nulla ma lei presentò lo stesso denuncia alla polizia. Sentito dal Daily Mail, l’ex sergente del comando di Las Vegas, John Samolovitch, ha confermato l’episodio. Samolovitch ha poi spiegato che la ragazza non volle procedere per paura di una vendetta dell’attore, all’epoca all’apice della sua carriera dopo i successi di Rocky, Rambo e Cobra.

Sylvester Stallone accusato di molestie reagisce così

De Luca, storico bodyguard di Sly, non può controbattere alle accuse: l’uomo è stato ucciso nel 2013 dalla polizia in uno scontro a fuoco. Stallone, invece, ha subito reagito alla rivelazione del giornale inglese con un duro comunicato.

“È una storia ridicola, categoricamente falsa”, ha detto Michelle Bega, la portavoce di Stallone. “Nessuno l’ha mai sentita fino alla pubblicazione adesso”. A smentire queste dichiarazioni, tuttavia, è stato il Daily Mail stesso, che afferma di aver visionato il rapporto della polizia. Alla fine, l’allora 16enne decise di non sporgere formale denuncia perché “spaventata e intimidita”.