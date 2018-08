0 CONDIVISI Condividi Tweet

Sylvester Stallone ha pubblicato sui social un video del suo allenamento per Rambo 5 che è diventato subito virale. Il divo di Hollywood, 72 anni, appare più in forma che mai mentre si prepara al ritorno nei panni del veterano della guerra del Vietnam. L’attore sta affrontando delle durissime sessioni di training: in quella documentata nel video, Sly fa rotolare una ruota per esercizi da ben 250 libbre (circa 114 chili). Il caption usato per accompagnare le immagini ha fatto esaltare i suoi 7 milioni di followers.

Sylvester Stallone, allenamento per Rambo 5

“Anche se hai raggiunto una certa età non vuol dire che devi sentirla!” ha scritto Stallone su Instagram, aggiungendo il suo motto “Keep pumping, keep punching!”. Pronto al rientro sul ring in Creed 2 (dal 29 novembre al cinema), l’attore è più carico che mai anche per il quinto capitolo della saga di First Blood. A distanza di 11 anni dal film precedente, Rambo 5 arriverà nelle sale americane nel 2019 e sarà diretto da Adrian Grunberg (Viaggio in paradiso), su sceneggiatura scritta da Sly e Matthew Cirulnick (la mini-serie Absentia).

Sylvester Stallone, fisico in forma perfetta per Rambo 5

Il film vedrà John Rambo in lotta con i cartelli messicani della droga. Dalle prime indiscrezioni emerse sulla trama, infatti, si sa che il protagonista si è ormai ritirato dalla vita in prima linea in un piccolo ranch in Arizona. Un giornalista lo coinvolge però nel salvataggio di un gruppo di ragazze rapite da un boss, che finirà per trascinarlo nuovamente in azione. Per questo atteso come-back, Stallone si sta allenando insieme a Gunnar Peterson, personal trainer di tanti attori e celebrità da Arnold Schwarzenegger a Jennifer Lopez, passando per Angelina Jolie, Sofia Vergara, Kim e Khloe Kardashian. Sly, classe 1946, vuole dimostrare di essere ancora all’altezza dei suoi blasonati colleghi.