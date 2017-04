17 CONDIVISI Condividi Tweet

Sylvester Stallone fa causa alla Warner per Demolition Man. L’attore ha citato in giudizio lo studio per frode in merito al film di fantascienza interpretato nel 1993 con Wesley Snipes e Sandra Bullock. Stroncato dalla critica, il blockbuster diretto da Marco Brambilla balzò subito in testa ai botteghini, incassando la bellezza di 58 milioni di dollari negli Stati Uniti e 160 complessivi in tutto il mondo.

Dopo vent’anni, Sly ha accusato la Warner di aver ripartito “in modo poco limpido, scorretto e intenzionale” i proventi del film. In base al contratto stipulato con la major, Stallone avrebbe avuto il diritto di trarre almeno il 15 per cento degli incassi se il film avesse incassato almeno 125 milioni, senza contare l’home video. Cosa che non è mai accaduta, secondo l’attore, e di cui si era già rivalso nel 2014.

Per mettere a tacere la questione, nel 2015 la Warner aveva riconosciuto al divo un risarcimento pari a 2,8 milioni di dollari. Nonostante ciò, Sylvester – già nell’occhio del ciclone per il presunto allontanamento dal franchise dei Mercenari – è tornato alla carica: Sly ritiene infatti che le spettanze per il film siano decisamente più alte e ha depositato una denuncia presso la corte di Los Angeles con la sua società di produzione, la Rogue Marble. Insomma, l’apparente armonia con lo studio, ritrovata nel 2015 con Creed, sembra essere già finita.