Sylvester Stallone pubblica una foto inedita di Rocky sulla sua pagina Instagram ufficiale. Sly, che ha sfoggiato un fisico da urlo in un recente scatto postato proprio sui suoi profili social, ha voluto fare questo regalo speciale ai suoi followers.

Frugando nei suoi archivi, l’attore ha postato uno scatto di una scena, poi tagliata, del cult movie datato 1976. Un film epocale, con il quale entrò nell’Olimpo dei divi di Hollywood e conquistò tre premi Oscar.

Uscito nelle sale il 21 novembre 1976, Rocky fu girato in soli 28 giorni con un budget di poco superiore al milione di dollari. Fu una vera e propria sfida per Stallone, che lo consacrò autentica icona del cinema popolare e ultimo grande cantastorie americano. Un film che incassò ben 225 milioni di dollari e ha dato vita a una saga di cinque capitoli e uno spin-off, Creed – Nato per combattere, uscito nel 2015 e con un sequel in arrivo.

Grazie a Rocky, Sly divenne il terzo nella storia del cinema, dopo Charlie Chaplin e Orson Welles, a ricevere la nomination all’Oscar sia come sceneggiatore sia come attore per lo stesso film. Nel 1998 l’American Film Institute ha inserito il film diretto dal compianto John G. Avildsen nella classifica dei migliori cento film statunitensi di tutti i tempi.

Le celebrazioni per i 40 anni dell’arrivo sullo schermo dello “stallone italiano” non finiscono qui. “Rare deleted scene from Rocky”, ovvero “una scena inedita tagliata da Rocky”. Così l’attore ha scritto postando su Instagram questa rarità. “Sfortunatamente lo studio bruciò accidentalmente tutte le scene tagliate e ne rimangono soltanto alcune fotografie”, ha aggiunto.

L’immagine coglie il momento, come spiega Stallone nel post, “prima che Rocky metta al tappeto Dipper (interpretato dall’eccellente Stan Shaw), che lo minaccia e gli ruba l’armadietto! Continuate a combattere, amici”.

Rare deleted scene from ROCKY Unfortunately the studio burned all THE OUT TAKES by accident and only a few pictures remain … This is the moment before ROCKY and knocks out DIPPER, ( played by the excellent Stan Shaw) who threatens him and took his locker! KEEP PUNCHING MY FRIENDS Un post condiviso da Sly Stallone (@officialslystallone) in data: 14 Lug 2017 alle ore 22:07 PDT