Sylvester Stallone si prepara a Rambo 5 e la foto dei suoi allenamenti diventa subito virale sul web. In barba ai suoi 72 anni, Sly è impegnato nella produzione di un nuovo capitolo della saga dedicata al veterano della Guerra in Vietnam. Nel post pubblicato sui suoi account social, l’attore appare davvero stremato alla fine di una durissima sessione di training. Martello tra le mani, canottiera sudata, espressione di sforzo e rossore della pelle: Stallone ci sta dando dentro per riportare in vita il personaggio del marine come fatto con il suo Barney Ross nel franchise de I mercenari.

Sylvester Stallone, Rambo 5 è realtà

Scampato all’accusa di molestie, pronto al rientro sul ring in Creed 2, dal 22 agosto al cinema con Escape Plan 2 – Ritorno all’inferno, Sylvester Stallone non smette mai di stupire. Rambo 5 arriverà nelle sale americane nel 2019 a distanza di 11 anni dal capitolo precedente, John Rambo. Il quinto film della saga lo vedrà in lotta con i cartelli messicani della droga per salvare la figlia di un amico. John tornerà in azione dopo essersi ritirato in un ranch al confine tra gli Stati Uniti e il Messico. Per questa nuova avventura, Sly sarà ancora una volta regista. La sceneggiatura del film è stata scritta dall’attore con Matthew Cirulnick (la mini-serie Absentia).

Rambo 5, uscita nel 2019: Sly sfida Hollywood

“Tutte queste celebrità parlano di come si allenano DURAMENTE e quanto presto devono alzarsi e di come devono sacrificarsi”, ha scritto Stallone su Instagram lanciando una frecciatina verso i suoi colleghi hollywoodiani. “Andiamo, signore e signori: è un privilegio INCREDIBILE!!!! THUMP THE PUMP!!!”. L’attore si sta allenando insieme a Gunnar Peterson, personal trainer di tanti attori e celebrità da Arnold Schwarzenegger a Jennifer Lopez, passando per Angelina Jolie e Sofia Vergara. Ecco il risultato.