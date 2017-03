0 CONDIVISI Condividi Tweet

Terapia di coppia per amanti, il romanzo di Diego De Silva edito da Einaudi, diventa un film. Le riprese sono iniziate lunedì 6 marzo a Roma per la regia di Alessio Maria Federici (Tutte lo vogliono, Fratelli unici, Stai lontana da me), che firma la sceneggiatura insieme a De Silva. Prodotto da Renato Ragosta, Luigi e Olivia Musini, il film ha per protagonisti Ambra Angiolini, Pietro Sermonti e Sergio Rubini.

Ambra è Viviana, una donna sexy, vitale e intrigante, sposata e traditrice, combattuta fra restare amante e alleviare così le infelicità matrimoniali o sfasciarsi la vita per investire in un’altra. Sermonti è Modesto, un uomo sboccato e sbrigativo, che aspira alla prosecuzione a tempo indeterminato della sua doppia vita di marito ed amante. Una coppia improbabile che si ritrova unita da una passione incontrollabile e da un amore coriaceo.

Terapia di coppia per amanti, una rom-com sulle complicazioni dei sentimenti

Quando Viviana trascina Modesto dall’analista, cercando una possibilità di salvezza per il loro rapporto ormai esasperato da conflitti e lacerazioni continue, il dottore (Rubini) si ritroverà nel mezzo di una schermaglia drammatica e ridicola insieme, e rischierà di perdere la lucidità professionale. Produzione firmata Cinemaundici, Ela Film e Warner Bros, il film arriverà prossimamente in sala: le riprese dureranno ancora 6 settimane.