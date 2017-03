0 CONDIVISI Condividi Tweet

La saga di Terminator è ancora viva e presto tornerà con un nuovo capitolo. Parola di David Ellison, produttore del franchise di culto con Arnold Schwarzenegger. Parlando con il magazine Collider, Ellison ha voluto tranquillizzare i milioni di fan, rivelando che la Paramount ha nei piani il sesto film della serie sci-fi, iniziata da James Cameron nel 1984 e proseguita fino al recente Terminator Genisys.

“Mi limiterò a dire che abbiamo risolto il futuro del franchise e, credetemi, è un futuro incredibilmente luminoso”, ha rivelato il produttore. “Credo che la direzione intrapresa sia l’esatta prosecuzione di quello che vogliono realmente i fan dai tempi di Terminator 2 – Il giorno del giudizio”. Cancellato ogni riferimento a Terminator 3 – Le macchine ribelli e Terminator Salvation?

Terminator, sorpresa entro la fine dell’anno

“Faremo un annuncio entro la fine dell’anno: si tratta di qualcosa di cui siamo incredibilmente eccitati e pensiamo sia la direzione di cui il franchise ha bisogno”, ha chiosato Ellison. Non è chiaro se questa nuova direzione includa Arnold Schwarzenegger o il clamoroso ritorno di Cameron. Dopo le stroncature della critica e i risultati positivi al box office di Terminator Genisys (440 milioni di dollari incassati in tutto il mondo), la Paramount aveva deciso di non rinnovare i contratti di Schwarzy e della nuova Sarah Connor, Emilia Clarke.