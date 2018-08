1 CONDIVISI Condividi Tweet

The Nun arriva al cinema il 20 settembre e promette una gran quantità di brividi freddi sulla schiena degli spettatori. Lo spin-off di The Conjuring, sottotitolato dai distributori italiani La vocazione del male, è il nuovo horror del Conjuring Universe diretto da Corin Hardy (The Hallow) e prodotto da James Wan (Saw – L’enigmista, Insidious) con Peter Safran. IMDb ha presentato un approfondimento sul film dedicato a Valak, il demone suora che Lorraine Warren (Vera Farmiga) ha incrociato per la prima volta in The Conjuring – Il caso Enfield.

The Nun: la vocazione del male (di Valak)

The Nun condurrà il pubblico proprio nell’abbazia della Romania dove vengono inviati dal Vaticano padre Burke (Demián Bichir), un sacerdote con un passato burrascoso, e sorella Irene (Taissa Farmiga), una novizia sul procinto di prendere i voti. I due devono indagare sulla morte di una giovane suora di clausura, che si è tolta la vita in maniera drammatica. Ben presto, scopriranno il diabolico segreto dell’ordine e metteranno a repentaglio non solo le proprie vite, ma anche la loro fede e le loro anime. Sulla loro strada, infatti, si troveranno ad affrontare una forza malvagia che ha le sembianze della terrificante demone-suora Valak (Bonnie Aarons).

The Nun, uscita il 20 settembre 2018

La presenza di Valak, spiega il video pubblicato su YouTube da IMDb, è stata disseminata lungo tutto l’arco della saga. Una delle abilità più famose attribuite a questo demone è quella di rapire i bambini usando il loro aspetto per allontanarli dai genitori. Wan, tuttavia, ha spesso spiegato che questo spirito notturno sotto forma di malvagia monaca gli è servito per mettere in discussione la fede dei coniugi Warren e veicolare il concetto di blasfemia.

“La suora demone – ha raccontato Safran – nasce dall’idea di trasformare qualcosa di sacro e puro come una monaca in un’entità malvagia e soprannaturale, andando a disturbare le credenze delle persone. All’inizio della saga, la suora aveva un ruolo relativamente piccolo, seppur fondamentale. Siamo rimasti colpiti da come invece il pubblico la notava e ricordava. Abbiamo deciso allora che la sua figura meritava di essere indagata per spiegare alla gente che origini aveva, da dove veniva e perché operava”.

Sceneggiato da Wan e Gary Dauberman, The Nun è il secondo spin-off di The Conjuring dopo Annabelle, che ha avuto anche un sequel nel 2017, Annabelle: Creation. Nel resto del cast sono presenti Jonas Bloquet (l’abitante del villaggio Frenchie), Charlotte Hope (sorella Victoria) e Ingrid Bisu (sorella Oana). Il “capitolo più oscuro dell’universo di The Conjuring” sarà in sala dal 20 settembre: ecco un’anticipazione di ciò che ci aspetta.